被長輩硬拉「去摸孕婦肚子」！擅自幫求帶小孩來　她傻：我又不想生

▲許多長輩堅信孕婦會帶給他人「生子運」。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

民間有一謠言，孕婦可以帶來「生子運」。有位網友就在《爆怨公社》表示，自己被長輩硬拉去摸孕婦的肚子，想藉由這舉動求幫帶小孩來，讓她傻眼。

原PO表示，只要家族聚會，每個女性長輩都會過來摸肚子，男性長輩則是打量肚子，質問「怎麼還沒有」，「有了嗎」，若得知還沒有懷孕，而家中成員剛好有人是孕婦，「立刻就會牽著妳，強迫妳把手放在那個肚子上」，這舉動讓原PO傻眼，「你們到底知不知道，摸的人很尷尬，被摸的孕婦也很尷尬」。

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原PO繼續說道，「更恐怖的是，會抱著自家小孩來碰妳肚子」，嘴巴喃喃唸著「快幫阿姨帶小孩來喔」，但原PO根本沒有想生，讓她不禁抱怨，長輩催生搞得跟抓交替一樣，「可以不要逼我們這些不打算懷孕的女人嗎？」

原PO認為，很慶幸自己是本身就沒有生子打算，但一想到這些自以為好意的行為，無疑是在備孕多年卻苦無消息的女生傷口上撒鹽，讓她不禁嘆「人何苦為難人？」貼文一出，網友們紛紛力挺，「還聽過穿孕婦穿過的內褲就會懷孕，到底哪裡來這麼多奇怪的偏方」，「真的很不懂，為什麼一堆人敢直接摸孕婦的肚子，人家雖然懷孕，但那也是人家的肚皮啊，根本是性騷擾」。