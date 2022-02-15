孕婦洗頭被鹹豬手「滑過整個背」　美髮師：摸一下看會不會帶財啊

▲原PO懷孕後就常常被人亂摸肚子。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

一名懷孕女子日前到理髮店洗頭，結果「覺得非常非常的噁心」！頭都還沒洗完，就感覺到美髮師的手在自己身上游移，甚至大膽地摸到背部，她嚇得當場大聲喝止，結果對方反而理直氣壯地反駁，理由讓她實在啞口無言。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，這並非她第一次光顧這家理髮店，日前去洗頭時，竟然遭到老闆肢體騷擾，「老闆知道我懷孕，他就從我的肩膀摸到我的背後這樣子滑下來」，她當場大吼「你在幹嘛？」怎料對方竟然一臉無辜地說「人家不是說孕婦會帶財嗎？所以我摸一下看會不會帶財阿！」

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▲美髮師老婆代為道歉。（圖／翻攝自爆怨公社）



被騷擾的事件不只一樁，原PO說她懷孕後就常常遇到這類迷信民眾，先前還碰到不認識的人問「可以摸一下肚子嗎？聽說懷孕會帶財，我要摸一下看會不會簽牌中獎。」令原PO實在不堪其擾，無法理解陌生人摸她肚子只是為了「沾財氣」，實在很不被尊重。

網友也斥責美髮師，「這是藉口，根本性騷擾」、「妳可以跟他說，要有財運，其實也可以摸狗屎」、「婦產科醫師上來說一下有沒有發大財」、「我只覺得他沒禮貌，很不尊重人，不會再光顧」、「會帶財也是帶給自己的爸爸媽媽，怎麼可能帶給陌生人！噁心死了！」