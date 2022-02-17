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23歲正妹抗癌5年再度被宣判居家安寧　勇敢啟程環島　第一站衝台中朝聖燒肉邊聞薄荷油

▲▼癌末,正妹,環島。（圖／取自抗癌小天使-湯佩姿）

▲抗癌小天使-湯佩姿環島第一站選擇台中。（圖／取自抗癌小天使-湯佩姿，下同）

記者楊智雯／綜合報導

「醫生建議我可以居家安寧，因為沒有任何有效藥物了，再治療下去，對我都是極大的痛苦」。19歲確診罹患卵巢癌末期，開啟她與卵巢癌抗戰5年，2021年11月醫生又建議她居家安寧，風華正茂23歲的她決定把握當下，勇敢啟程生命清單的「環島心願」。

現在沒有落髮的湯佩姿，治療過程中已經落髮光頭4次了，她要求主治醫師不要再讓她注射會落髮的藥物「如果那天到來，我想要美美的離開」。小時候家中經濟狀況不好，鮮少出遊，生病後家中要負擔她長期的醫藥費，對她來說環島旅行除了要克服體能精力的限制，還有經費問題，因此她立刻著手「癌末女孩環島募資計畫」，寫明信片賺取旅費，在旅途中一邊放鬆玩樂、一邊將途中所見所聞及心情寫在明信片上與支持者分享，「寄給所有支持我、給我正向鼓勵的人，一方面也是在籌措呼吸器的費用，至少呼吸器可以讓呼吸困難稍微緩解一些。」

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▲▼癌末,正妹,環島。（圖／取自抗癌小天使-湯佩姿）

▲與「癌友有嘻哈 謝采倪」相約見面，朝聖了台中有名的燒肉店。

▲▼癌末,正妹,環島。（圖／取自抗癌小天使-湯佩姿）

▲放鬆玩樂對她來說很辛苦，常常需要上車使用呼吸器才能好好呼吸。

環島計畫公開後，她收到了很多的支持，第一站他選擇到台中，台中這站，她到了著名的國立台灣美術館、看到不會淋雨的台中公車站、雲林西螺（南仁湖休息站），見了另一位癌友「癌友有嘻哈 謝采倪」，謝采倪請她吃了燒肉，謝采倪說「從許多細節感受得到，出門對她來說，是一件辛苦的事情。佩姿的食慾有限，能吃得不多。用餐過程中，必須經常聞薄荷油，才能好好呼吸、並預防嘔吐等副作用。佩姿的體力也有限，走不了太多的路，很多景點僅能遠遠地合照留影，或是從車窗上匆匆撇過。但這些生理上的困難，依舊沒有消退佩姿想環島的願望。」

▲▼癌末,正妹,環島。（圖／取自抗癌小天使-湯佩姿）

▲邊將途中所見所聞及心情寫在明信片上與支持者分享。

湯佩姿說「因為熱愛生命，才會想要在可能剩餘的時日裡把握當下、勇敢完成各項願望清單，不要都把時間浪費在治療中度過，所以這次的環島心願超級難得，讓我好興奮」。雖然身體狀況不是很好，但她覺得得到的愛超過這些苦難，覺得自己很幸福，因此她的自製明信片也充滿正能量，她喜歡收到言語上的肯定和正向鼓勵，所以也喜歡用這個方式去表達心情，之前她花了2個月完成了100張明信片，去了台中站後短短2天湧入200張的量需要寫，而且發現體力無法一次完成環島，決定改成一次去一個縣市集點的方式完成環島夢想。

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