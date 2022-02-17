陸委會建立關鍵技術人員赴陸審查機制　違者最高罰1000萬

記者杜冠霖／台北報導

為防堵中國大陸竊取、挖角我國關鍵技術或人才，行政院會17日修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，陸委會表示，此次修正有兩項重點，包含將對涉及國家核心關鍵技術業務人員，建立赴陸審查機制、針對陸資借人頭違法來台投資，明確規範人頭為處罰對象，並提高相應之刑責。

行政院院會17日通過大陸委員會擬具的「臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸條例）部分條文修正草案」，本次修正有兩個重點：

一、針對受政府機關（構）委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務之人員，建立赴陸審查機制。

二、針對陸資假藉人頭違法來臺投資，或陸企違法在臺從事業務活動，明確規範人頭為處罰對象，並提高相應之刑責。

陸委會說明，近年因中國大陸企圖竊取我國產業技術之案例頻生，為維護臺灣整體經濟及產業之優勢，並防範我國產業及技術不當外流，危及國家安全及利益，確有必要以整體國家安全的角度，對產業技術進行保護。

國家安全法修正草案刻建構「國家核心關鍵技術」之層級化保護體系，陸委會爰配合修正兩岸條例第9條及第91條，明定受政府機關(構)委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務之個人或法人、團體、其他機構成員，及受委託、補助、出資終止或離職未滿3年者，赴陸應經審查會審查許可，違者可處新臺幣200萬元以上1,000萬元以下罰鍰。

陸委會指出，鑒於中國大陸營利事業透過第三地區投資之公司來臺從事業務活動之情形愈趨頻繁，實務上亦屢有陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿其身分或資金來源來臺投資，規避我國法律規範，已嚴重影響我國經濟及資本市場秩序，有必要予以強化管理，以有效遏阻。

陸委會表示，爰修正兩岸條例第40條之1、第93條之1及第93條之2，明定中國大陸營利事業於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在臺設立分公司或辦事處，不得在臺從事業務活動，違者可處3年以下有期徒刑。

而為規避陸資在臺投資應經主管機關許可之規定，將其名義提供或容許他人使用者，得由主管機關處新臺幣12萬元以上2,500萬元以下罰鍰。

陸委會強調，本次修正草案業於今日經行政院院會通過，將送立法院審議。行政院也指示陸委會積極與立法院朝野各黨團及委員協調溝通，儘速完成修法程序，為臺灣的國家安全、經濟發展及產業優勢，建立一道堅實的防線。

▼陸委會台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案。（圖／行政院提供）

