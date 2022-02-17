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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國史館曝美麗島事件情治監控　國安局上層機關還有3單位存在

▲國史館《戰後臺灣政治案件──美麗島事件史料彙編》系列新書第一冊。（圖／翻攝自國史館網站）

▲國史館《戰後臺灣政治案件──美麗島事件史料彙編》系列新書第一冊。（圖／翻攝自國史館網站）

政治中心／台北報導

國史館上月出版《戰後臺灣政治案件──美麗島事件史料彙編》系列新書，共分為八大冊，其中第一冊是官方首次有系統彙編史料說明美麗島事件過程。

根據《自由時報》報導，國史館館長陳儀深表示，這些內容包含彙報的情資、情治系統內部決策過程或所下達指示的公文書。此外，陳儀深在新書序言中寫道，在各機關彙整的情資中，可發現不少線民、或所謂「工作關係」、「運用關係」的化名，而在國安局等上層機關中，還可看到「中央宣傳指導小組」、「中央寧靜小組」、王復國辦公室（前身固國小組、後改為「劉少康辦公室」）等單位存在。

報導也指，對於美麗島雜誌社，一般都關注1979年12月10日美麗島事件前後的衝突及後續警總逮捕、大審，但第一冊有敘寫該雜誌社的成立過程，包括情治單位的布建監視、相關人物的監控等。

報導以書中記載黃信介、許信良、姚嘉文等人開會討論「美麗島雜誌社內部人事及正式出刊籌劃事項」，決議社長、總幹事、編輯委員等人事與雜誌內容為例，指出當天調查局已探悉此會議的決議內容；而從國安局內部分析的簽辦公文來看，說明國安局清楚知道黨外人士盼透過雜誌社形成政治組織的想法，而成立「安和專案」研擬對策。
 

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