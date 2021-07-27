李登輝逝世1周年！國史館辦特展7／30開幕　李安妮出席

▲前總統李登輝。（圖／資料照）



記者黃巈禾／台北報導

前總統李登輝去年7月30日逝世，如今將滿1年。由國史館主辦、李登輝基金會協辦「關鍵1991：李登輝與台灣民主元年」展覽將於7月30日開展，以紀念李前總統逝世周年。

國史館表示，李前總統登輝先生是我國民主化過程的奠基者，1991年，他宣布終止動員戡亂時期，廢止《動員戡亂時期臨時條款》，同年底，第一屆中央民意代表全體退職，台澎金馬選出了第二屆國民大會代表，而第二屆立法委員也隨後在1992年選出。

國史館以「關鍵1991」為展示主軸，先就1990年前後之國際情勢介紹，其次1990年野百合學運開啟了民主化契機，接著敘述1991年的諸多社運蓬勃發展，包括417反對老賊修憲、520反政治迫害大遊行、九八公投大遊行、100行動聯盟等；年底選舉結果等於確立了「李登輝路線」，堪稱台灣民主元年；面對民間制憲呼聲，李前總統採取折衷的本土化修憲路線。

▲李登輝特展。（圖／國史館提供，下同）



國史館指出，展件除了有館藏文物和史料，也感謝民間社運人士與團體出借珍藏品，特色展件有1988年李前總統以副總統身分繼任總統時宣誓就職穿著的西服、李前總統辦公桌、老花眼鏡、放大鏡、鋼筆組、名章；李登輝基金會也提供影響李前總統一生最重要的三本書、博士論文中「台灣經濟的部門間商品與所得流通圖」等展件，讓觀眾更認識學識淵博的李前總統。展場運用燈光、色彩與敘事的巧思，結合多媒體與空間布置，帶領觀眾穿梭走回1991年前後。

國史館提到，主辦單位期望觀眾從展示中認識近30年我國從威權走向自由民主的歷史路徑，以及李前總統在其中所扮演的重大角色，展覽預計於7月30日下午14時30分隆重開幕，邀請各位於「國史館線上講堂」YouTube頻道觀賞開幕直播，包括李登輝基金會董事長李安妮、立法院長游錫堃、國史館陳儀深等人都會致詞。展覽自8月2日起受理民眾預約參觀，時間為週一至週五及特別開館日，9時30分至16時30分。