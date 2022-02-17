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社會 社會焦點 保障人權

高市警長怒了！最重2大過免職　枋山鄉長偷拍案扯6警收賄查個資

▲高雄市刑大員警涉嫌販售民眾個資， 。（圖／翻攝高雄市刑大臉書）

▲高雄市刑大員警被法務部廉政署查出涉嫌販售民眾個資。（圖／翻攝高雄市刑大臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

屏東縣枋山鄉長洪啟能外遇案遭到徵信業者偷拍勒索，扯出案外案，法務部廉政署查獲總共有19位公職人員涉嫌洩漏民眾個資給徵信業者，其中還包括6位高雄市警察，新北1名離職警官，涉貪數萬到十多萬不等，並追加起訴受賄罪，對此，高雄市警察局長黃明昭表示痛心，會迅速召開人評會，最重予以免職。

法務部廉政署發布新聞稿表示，這起徵信業者透過警方來查個資的案件，其中高雄市警察涉案部，分別有刑大、岡山分局、三民第一分局小隊長及偵查佐與徵信業者涉犯行、受賄、洩漏國防以外秘密及違反個資法等罪部分。

檢廉追查發現，一名林姓以及徐姓的徵信業者，在4年前因爲執行徵信業務而需要知悉民眾個人資料，2人分別請先後任職三民分局、岡山分局及高雄市刑大的郭姓偵查佐、岡山分局林姓小隊長、宋姓小隊長宋、還有三民第一分局盧姓偵查佐利用「警政知識聯網」內之各項查詢系統查詢民眾個資。

▲高雄市警察局長黃明昭。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市警察局長黃明昭。（圖／記者許宥孺攝）

每筆資料給予1千到3千元不等的報償，林姓小隊長更是收下19萬8千元。另外還有一位刑大的林姓偵查佐是跟另外一家徵信業者合作，在2年前就開始幫忙查民眾個資，也是拿了一萬八千塊錢當報償，6名員警依照受賄、洩漏國防以外秘密及違反個資法等罪部分起訴。

對此，高雄市警察局長黃明昭震怒，17日上午電話訪問時，仍然是氣憤難平，而這6位員警也將被移送人評會，不排除會面臨兩大過免職，目前對於違法員警先予停職處分外，更指示應依「刑懲併行」規定，立即依檢察官偵結起訴內容追究行政責任，亦將從嚴追究相關主官管考監不周責任，以達警惕作用。

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