　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

員工飲料店染疫傳給2同事　中油12蒸餾工廠列黃色警戒區　

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／高雄報導

指揮中心16日宣布台灣本土病例新增14例，其中高雄新增6例，3例為居家隔離陰轉陽，另3名為中油大林廠員工，具指揮中心初步調查發現，中油大林廠確診員工的傳染原疑似與紅茶牛奶店以及鳳山母子家庭群聚有關，該名確診員工曾前往紅茶牛奶店消費，由店員（案19733）曾服務指標個案案19863內用，期間店員曾在3分鐘內短暫拉下口罩，研判案19863在內用的過程中有近距離接觸，並有打噴嚏、擤鼻涕等動作，因此傳染給店員，後續其返回中油大林廠後再傳給2名同事。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎16日在防疫記者會上說明指出，先前高雄新增3名確診個案，為鳳山母子群聚與一名紅茶店店員（案19733）染疫，3人感染源皆不明，而16日中油大林廠進行例行快篩時，有員工快篩陽性，PCR檢測後陽性確診，緊急全場篩檢後再有2名員工陽性確診；經衛生局初步疫調後發現，由於中油指標個案案19863曾在2月10日到過紅茶牛奶店內用，期間由19733服務，2人除有現金交易等接觸風險外，案19863在取醬料包的時候，過程中有出現打噴嚏、擦拭流鼻水與擤鼻涕的動作，且剛好員工案19733當時曾三度將口罩拉到下巴，研判因此遭到感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁指出，目前中油大林廠有3位員工確診，3位都是煉製四組蒸餾工廠的工作人員，該廠區因應疫情採分倉分流制，共有4組，每組7人，且發病的這3人同屬一組，目前除該組外，其餘3組並無出現陽性確診個案，市府也緊急將12蒸餾工廠列為黃區警戒區域。

潘炤穎透露，除指標個案案19863的Ct值較高，為21.20外，其餘2名確診員工案19817與案19844 Ct值都較低，為12.10 與12.50，後續進一步疫調發現後，才發現整起案情與先前公布確診的紅茶店員工案19733有關，該名店員在2月13日發病，2月14日採檢後確診。

其餘3例則均為居家隔離之前匡列對象，為在解隔前陰轉陽確診，分別為高雄港延伸個案案19843，其同住家人指標19049因在過年期間發生群聚事件，而19843為巷子裡面的同住家屬，儘管居隔期間並無出現症狀，但仍在居隔期滿後採檢陽性確診。

另案19811與19812因同住家人確診而遭匡列成居隔對象，導致案19046與19047於解隔前無症狀陽性確診。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
丟丟妹「隱藏密室」曝光！　許藍方床上示範...她驚：難怪沒2
快訊／強風＋豪雨特報齊發！　「3縣市」防大、豪雨
快訊／房屋行銷「北市足跡曝」！　曾去甜點店、診所
快訊／「6.2強震」襲瓜地馬拉！　牆面碎裂慘況曝
快訊／童仲彥要被關了！判刑3年10月定讞
快訊／謝和弦直播飆罵莉婭！　道歉護祈錦鈅
快訊／北市最新足跡曝！　錢櫃唱歌、霞海城隍廟、南門市場
居檢有望減至7天！　陳時中坦言：朝此方向
清純女星驚爆「男女通吃」一次劈7人！　病態關係全被抖
LINE Pay新版狂挨轟！　評價剩2.8分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

持10元硬幣結帳遭拒收！內行見「滿版圖案」驚曝價值：搶翻

「誠品閱讀職人大賞」入圍揭曉！江鵝、大師兄入圍年度最期待作家

好市多買飲料「有效期限+S」　老司機謎笑：賺到了！正解曝光

「情人節砸8萬」仍被甩！男街上喊1句神轉　網笑哭：差點虧慘

強風＋豪雨特報齊發！　北基宜蘭3縣市慎防大、豪雨突襲

大林煉油廠群聚恐2傳播可能！衛生局狂匡700人…曝恐怖感染鏈特色

莫德納來台　有望成立國家隊「爭取技術移轉代工」

大學第三家！涉虐烏干達學生　中州科大9月起被停招

「外送員指引」擬讓業者調違規紀錄　公總：平台抓違規僅限上線時

居檢天數有望減至7天？　陳時中：朝此方向但要「先觀察一個月」

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

貓媽叼孩子跳進窗「徵收」車子 奴才走進一看：全家都在這...

持10元硬幣結帳遭拒收！內行見「滿版圖案」驚曝價值：搶翻

「誠品閱讀職人大賞」入圍揭曉！江鵝、大師兄入圍年度最期待作家

好市多買飲料「有效期限+S」　老司機謎笑：賺到了！正解曝光

「情人節砸8萬」仍被甩！男街上喊1句神轉　網笑哭：差點虧慘

強風＋豪雨特報齊發！　北基宜蘭3縣市慎防大、豪雨突襲

大林煉油廠群聚恐2傳播可能！衛生局狂匡700人…曝恐怖感染鏈特色

莫德納來台　有望成立國家隊「爭取技術移轉代工」

大學第三家！涉虐烏干達學生　中州科大9月起被停招

「外送員指引」擬讓業者調違規紀錄　公總：平台抓違規僅限上線時

居檢天數有望減至7天？　陳時中：朝此方向但要「先觀察一個月」

台日交流賽確定延期暫緩舉行　延賽日期再跟日方溝通

台南新增1例本土確診個案19862　黃偉哲呼籲盡速接種疫苗追加劑

曾捐血救命　高人氣粉專「85老皮」主角走丟了

史丹利IG一排「大尺度辣妹」！　曬壯觀截圖：她們沒來還不習慣

別讓泛紅敏感來搗亂！春季「護角質」超重要，3步驟做起來

民眾黨參戰桃園市　賴香伶、謝立功3月初選搶資格

2競選工作人員倒臥車內身亡！　南韓總統候選人安哲秀行程喊卡

林子豪重訓變好壯　從小看胡金龍打球特別請教打擊

林子豪請益胡金龍打擊策略　期待成為強力攻擊者

持10元硬幣結帳遭拒收！內行見「滿版圖案」驚曝價值：搶翻

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

周末冷空氣　恐成首波寒流

4生肖下半月財運超旺　第3名有望接大工作

大雨倒春寒！下波更強寒流連3天

ATM吐「粉紅千元鈔」　網：色違更值錢

快訊／確診航警同住孫陽性！幼兒園匡列331人採檢

第3劑抗體超驚人　四叉貓卻曝：第4劑不打高端

快訊／本土+14！另增53境外移入

快訊／高雄今爆增6例！疫情燒進中油3確診

即／中油大林廠+3！不排除再增加　急召2300人採檢

沈長聲「40年前詐到1千億」才關4年！出獄後超奢糜

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

更多熱門

相關新聞

高雄紅茶弟感染源找到了！跟中油煉油廠有關

高雄紅茶弟感染源找到了！跟中油煉油廠有關

中央流行疫情指揮中心今公布本土新增14例，其中有3例是高雄大林煉油廠員工。而根據疫調發現，先前感染源不明的紅茶牛奶店員工（案19733）感染源找到了，煉油廠員工案19863曾在2/10去紅茶店用餐，在過程裡面有接觸，個案也曾在店裡打噴嚏、流鼻水、擤鼻涕。

即／中油大林場廠群聚！「紅區」員工同住小孩停課14天

即／中油大林場廠群聚！「紅區」員工同住小孩停課14天

全民期待出國旅遊！陳時中祭8字箴言

全民期待出國旅遊！陳時中祭8字箴言

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

二級解除宣布參選北市？陳時中曝沒時間表

二級解除宣布參選北市？陳時中曝沒時間表

關鍵字：

新冠肺炎本土疫情社區傳播中油大林廠煉油廠高雄

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面