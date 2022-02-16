員工飲料店染疫傳給2同事　中油12蒸餾工廠列黃色警戒區　

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）



記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／高雄報導

指揮中心16日宣布台灣本土病例新增14例，其中高雄新增6例，3例為居家隔離陰轉陽，另3名為中油大林廠員工，具指揮中心初步調查發現，中油大林廠確診員工的傳染原疑似與紅茶牛奶店以及鳳山母子家庭群聚有關，該名確診員工曾前往紅茶牛奶店消費，由店員（案19733）曾服務指標個案案19863內用，期間店員曾在3分鐘內短暫拉下口罩，研判案19863在內用的過程中有近距離接觸，並有打噴嚏、擤鼻涕等動作，因此傳染給店員，後續其返回中油大林廠後再傳給2名同事。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎16日在防疫記者會上說明指出，先前高雄新增3名確診個案，為鳳山母子群聚與一名紅茶店店員（案19733）染疫，3人感染源皆不明，而16日中油大林廠進行例行快篩時，有員工快篩陽性，PCR檢測後陽性確診，緊急全場篩檢後再有2名員工陽性確診；經衛生局初步疫調後發現，由於中油指標個案案19863曾在2月10日到過紅茶牛奶店內用，期間由19733服務，2人除有現金交易等接觸風險外，案19863在取醬料包的時候，過程中有出現打噴嚏、擦拭流鼻水與擤鼻涕的動作，且剛好員工案19733當時曾三度將口罩拉到下巴，研判因此遭到感染。

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陳其邁指出，目前中油大林廠有3位員工確診，3位都是煉製四組蒸餾工廠的工作人員，該廠區因應疫情採分倉分流制，共有4組，每組7人，且發病的這3人同屬一組，目前除該組外，其餘3組並無出現陽性確診個案，市府也緊急將12蒸餾工廠列為黃區警戒區域。

潘炤穎透露，除指標個案案19863的Ct值較高，為21.20外，其餘2名確診員工案19817與案19844 Ct值都較低，為12.10 與12.50，後續進一步疫調發現後，才發現整起案情與先前公布確診的紅茶店員工案19733有關，該名店員在2月13日發病，2月14日採檢後確診。

其餘3例則均為居家隔離之前匡列對象，為在解隔前陰轉陽確診，分別為高雄港延伸個案案19843，其同住家人指標19049因在過年期間發生群聚事件，而19843為巷子裡面的同住家屬，儘管居隔期間並無出現症狀，但仍在居隔期滿後採檢陽性確診。

另案19811與19812因同住家人確診而遭匡列成居隔對象，導致案19046與19047於解隔前無症狀陽性確診。