高雄紅茶弟感染源找到了！　中油員工去店裡用餐打噴嚏

記者賴文萱／高雄報導

中央流行疫情指揮中心今公布本土新增14例，其中有3例是高雄大林煉油廠員工。而根據疫調發現，先前感染源不明的紅茶牛奶店員工（案19733）感染源找到了，煉油廠員工案19863曾在2/10去紅茶店用餐，在過程裡面有接觸，個案也曾在店裡打噴嚏、流鼻水、擤鼻涕。

▲高雄紅茶店店員感染源找到了，跟中油煉油廠有關。（圖／記者賴文萱翻攝）

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根據疫調，案19863中油煉油廠員工曾在2/10晚間11點多去老江紅茶店消費用餐，當時案19733紅茶店員工就是服務他的店員，除了有現金交易的接觸風險外，案19863在店裡內用，也拿下口罩，個案還有打噴嚏、流鼻水、擤鼻涕的行為，而監視器也顯示，當時案19733有把口罩拉下來到下巴，因此認為案19863傳染給案19733可能性最高。

▲高雄紅茶店員工確診，環保局派員大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，大林煉油廠員工案19863的同住家屬，也曾跟案19732有過接觸，兩人同處一個貨櫃屋裡。衛生局表示，在場對象已經掌握，會持續釐清脈絡，主要是案19863跟案19732感染時序還需要更多佐證。

指揮中心指揮官陳時中表示，根據疫調，發現大林煉油廠和紅茶牛奶店以及鳳山母子家庭群聚串連在一起，煉油廠確診員工有去牛奶店消費，確診員工和鳳山家庭群聚的兒子有足跡相關。

陳時中說明，案19732除了到台南拜訪客戶，在高雄還有去拜訪一家下包公司，那天是下包公司老闆兒子來接待，另一個兒子剛好在煉油廠上班，所以之間有關連性。

▲煉油廠和鳳山母子、紅茶店確診關聯。（圖／指揮中心提供）

根據傳染途徑，陳時中直言，紅茶牛奶店員工先確診，但是經過疫調比對，煉油廠員工曾到紅茶牛奶店消費，是由該名確診員工服務。

而今天台南也新增1例個案（案19862），和鳳山家庭群聚兒子有關，該男在2/12去台南拜訪朋友，確診後，朋友匡列居家隔離，期間陰轉陽確診。

▲煉油廠確診職場調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）