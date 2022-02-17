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「抽公托好像抽樂透！」　邱臣遠揭數據：教育部呼嚨人民

▲▼民眾黨團記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民眾黨團記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣去年出生人數僅15萬餘人，創史上新低，人口負成長持續擴大。台灣民眾黨團總召邱臣遠今（17日）舉行記者會表示，都會區公設民營托育中心量能不足，抽公托好像「抽樂透一樣」，並揭露教育部以OECD國家作為「幼幼班入園率」的政策目標，但卻採用不正確數據，「請問教育部是無知還是故意說謊？」

台灣民眾黨立院黨團今天上午舉行「鼓勵生育入憲，請先讓幼兒入園」記者會，邱臣遠表示，人口老化已經是台灣的國安危機，但政府卻連保證托育量能等最基本的事情都沒有做到，遑論後面延伸的居住正義和高房價等問題，他舉例，截至今年1月，公設民營托嬰中心0至2歲的可收托人數，僅10257人，佔收托總量不到1成，且在都會區人口密集的地方，抽收費比較便宜、公設民營的托育中心好像「抽樂透一樣」，甚至在新北市出現185名嬰幼兒排隊的狀況，顯示公設民營托育中心量能不足。

邱臣遠指出，相較OECD國家兩歲平均入園率近年均達45%，台灣兩歲幼兒平均入園率僅33%，顯示教育部設定的目標與真實數據相差12％，「如果連政策目標的數據都糊弄不清，根本就是呼嚨人民」，並指已提案修正《所得稅法》，將「幼兒學前扣除額」年齡上限修正為6歲以下子女，並將每名兒童每名扣除額從12萬提升為20萬元，呼籲政府著手提升托育量能，培育幼教人力，落實蔡政府「0到6歲國家養」的政策目標。

針對幼教人力需求，高虹安表示，近3年平均核定的各類科教師培育量有明顯差異，分別是幼兒園佔14%、國民小學38%、中等學校35%、特殊教育8%，但在我國明顯的少子化趨勢下，全國各級公私立學校學生人數下隆、學校減班、專任教師遇缺不補等情況己持續多年，只有幼教人力需求成長，提醒教育部應對整體師資人力做中長期規劃。

全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛補充，2歲專班的教保人才人員流動率極高，許多人才任職不到1年就離職，政府單位不重視教保人員的職業尊嚴與工作權益，沒有職場保障系統，例如南部甚至有私幼教保人員月薪僅1.9萬至3.5萬，遠低於大學畢業生平均標準，呼籲政府應該先把托育量能做好，才能確保年輕父母敢於生育。

此外，針對少子化議題，立法院法制局日前提出報告，建議增加育兒相關所得稅優惠，以及將政府應提供鼓勵生育優惠措施規定的可行性，增訂於《憲法增修條文》，明確訂出政府相關作為與義務。

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