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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白黃備戰2022　全台縣市首長點將一次看

▲▼韓國瑜出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲各政黨備戰2022地方選舉，圖為2018地方選舉造勢活動。（資料照／記者張榮恩攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022縣市長選舉今年底登場，各黨開始積極布局，農曆年後民進黨即將啟動提名作業，近日多名高知名度政務官紛紛被點名，可望組成「會做事連線」，國民黨也私底下盤點「刺客」積極準備，預計先瞄準艱困選區進行提名，台灣民眾黨則喊出由黨籍立委「每人鎖定一個區域」，時代力量也表態「不會缺席」，藍綠白黃混戰一觸即發。

面對最關鍵的台北市長選戰，國民黨由立委蔣萬安征戰已是箭在弦上，民眾黨則可望由台北市副市長黃珊珊參選，至於民進黨方面，包括衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍、文化部前部長鄭麗君、基隆市長林右昌都被點名，可望上演藍白綠「三腳督」大混戰。

新北市方面，綠營面對尋求連任的國民黨籍新北市長侯友宜，曾點名林佳龍、陳時中，另外現任民進黨立委蘇巧慧、羅致政動向亦備受關注。

桃園市方面，由於民進黨籍的現任市長鄭文燦任期屆滿，民進黨立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、黃適卓積極表態，藍營則有桃園市議長邱奕勝、國民黨立委萬美玲、魯明哲被看好，民眾黨秘書長謝立功也表態「報名」這一區參戰。

台中市方面，國民黨籍現任市長盧秀燕支持度高，民進黨內傳出由立委蔡其昌、何欣純參選，民眾黨則傳出評估與當地有淵源的台北市副市長蔡炳坤出戰。

台南市方面，民進黨籍現任市長黃偉哲將尋求連任，但黨內傳有陳亭妃來挑戰；國民黨內也點名中常委高思博、市議員謝龍介、立委陳以信都是潛在人選。

高雄市方面，民進黨籍現任市長陳其邁將再戰，至於藍軍則傳出無黨籍立委高金素梅被看好，網路聲量極高的台北市議員羅智強也被視為活棋，民眾黨則與「反萊豬」醫師蘇偉碩互動，但動向尚未明朗。

至於其他非六都縣市，民進黨立委蔡適應被視為角逐基隆市長的熱門人選，國民黨前立委謝國樑已宣布參選，基隆出身的民眾黨立委邱臣遠也可能參戰。

新竹市長潛在參選人中，民進黨籍的行政院政務顧問鄭宏輝早已表態參選，另包括行政院政務委員羅秉成、民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智、國民黨立委鄭正鈐均被點名。

新竹縣長部分，則有國民黨立委林為洲、林思銘為可能人選，近期也傳出綠營評估新竹市長林智堅是否有「跨區」的可能。

苗栗縣長被點名者，藍營包括議長鍾東錦、立委徐志榮、陳超明和水利系統的謝福弘，綠營則有前頭份市長徐定禎，另還有出身苗栗市的時力立委王婉諭、民眾黨立委賴香伶等人。

南投縣長方面，國民黨立委許淑華則早在去年10月中就由「初選前協調民調」勝出，綠營可望由行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧挑戰。

彰化縣長方面，國民黨籍的現任縣長王惠美爭取連任，地方傳出民進黨立委黃秀芳、陳素月有意角逐，近期經濟部長王美花有被點名，但本人已否認。

雲林縣部分，國民黨的雲林縣長張麗善家族近期風波不斷，民進黨立委劉建國、蘇治芬、農委會主委陳吉中均被點名，但陳已否認。

此外，國民黨籍的嘉義市長黃敏惠積極爭取連任，民進黨內以出身基層、近期以「徒手抓豬腸」一戰成名的立委王美惠呼聲最高。民進黨籍的嘉義縣長翁章梁持續備戰連任之役，但國民黨仍苦無適當人選，一度傳出將由嘉義縣婦女會理事長吳亮儀擔任「刺客」，但遭本人否認。

屏東縣長方面，綠營內部初選廝殺激烈，立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米力爭出線，現任縣長潘孟安則大力支持周春米，無黨籍立委蘇震清動向受矚目外，時代力量也表態擬提出縣長人選參戰。

另在東部與離島縣市方面，政壇關注總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）是否有可能返回家鄉花蓮縣參選，對戰尋求連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚。

民進黨立委劉櫂豪被看好可望第六度叩關台東縣大位，但曾任立法委員、國大代表及台東市長的賴坤成也有意爭取提名，對戰爭取連任的國民黨籍現任縣長饒慶鈴。

國民黨立委陳玉珍則已公開表示參選機率高達6成，劍指現任金門縣長楊鎮浯，也掀起宗親勢力之間的角力戰。國民黨籍澎湖縣長賴峰偉元旦宣布爭取連任，民進黨挑戰者眾，包括前縣長陳光復捲土重來、縣議員陳慧玲也有意更上層樓，至於黨中央屬意參戰的人選立委楊曜，則已公開表態不選。另外，在馬祖連江縣部分，現任國民黨籍縣長劉增應巳2任屆滿，據指有意交棒副縣長王忠銘，不過，同黨的連江縣地政局長曹爾元，已在農曆年假期間來台宣布參選並公開爭取鄉親支持。

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