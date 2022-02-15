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國高中減少朝會、早自習不考試　邱臣遠讚：把40分鐘交給孩子

▲▼邱臣遠出席民眾黨舉辦「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇。（圖／記者宋良義攝）

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市成功高中日前校務會議高票通過取消強制早自習、廢除朝會，中小學延後上學議題引發各界關注，教育部長潘文忠15日指出，將減少朝會次數，早自習不能考試，預計三月初正式公布實施方案細節，以高中生為主，對此，民眾黨立委邱臣遠正面看待，他表示，時代在改變，觀念也在改變，「在實際政策上開放一些，我認為並不是件壞事。」

潘文忠表示，經教育部各界及縣市政府討論之後，各界比較聚焦傾向第一節課前時間由學生自由運用為主，並減少朝會次數，早自習不能考試，預計3月初正式公布實施方案細節，以高中生為主，讓學校有幾個月時間進行調整與規劃，預計111學年度起實施。

台北市成功高中從本學期起取消早自習及朝會升旗，讓學生每天於上午8點10分前到校即可，引起其他學校稱羨。此外，2020年便就有人發起的「國高中上課時間延後至9:30」的連署，也因獲得過萬人附議支持，與廢除早自習、朝會的問題，同時受到熱議。

邱臣遠指出，依當前老師要到處「借課」才能上完課程的現實來看，要將上學時間延後到9:30，難度恐怕不低，「但如果是將早自習及朝會時間還給學生自我控管，個人倒是十分正面看待。」

邱臣遠表示，各年齡層對朝會或許有不同記憶，還記得國中時期的朝會，談話內容大多是對學生的精神喊話及訓誡，譬如要注意服裝儀容、遵從校規等等。但具體成效如何，學校或學生應該都「心裡有數」，還是形式大於實質意義。至於早自習，還真是從以前到現在都沒變，幾乎都是在寫考卷中度過。

對於取消早自習，邱臣遠指出，目的其實不是只有讓「學生多睡一點」，台灣社會近年不斷提倡學習並非只有考試，而是學生有更多元的發展方向。既然要有多元發展，總要讓學生有自我發掘及控管的空間與時間，而不是想盡方法用考試塞滿他們的校園生涯。早自習時間交由學生決定如何運用，更能符合學生多元發展的理念，對課程進度也不會有太大影響。

對於有些家長會擔心學生因此變得懶散，邱臣遠認為，不需要過度憂慮，因為40分鐘的早自習，其實跟懶散與否沒有太大關連，「孩子真的想睡，同樣可以考卷亂寫就趴下來睡覺，強制性的規定難以引導學生自主學習。」

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