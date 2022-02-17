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西門町大火！他排隊買NIKE限量球鞋　店長驚喊「失火了」慘燒光

記者黃翊婷／綜合報導

西門町商圈一間美髮店16日晚間發生火警，火勢延燒3個小時，波及NIKE、Levi's，整間店面幾乎全毀。有網友表示，當日看到NIKE門口有人在排隊買球鞋，沒想到晚上就發生火災；也有目擊者說，事發當下他就在一樓排隊買限量球鞋，結果還沒買到，店長就跑來告知樓上失火了。

▲▼▲北市西門町大樓傳出火警，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲NIKE店面被火勢波及。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

台北市萬華區西寧南路145號一間美髮店16日晚間7點多發生火警，初判起火點在3樓，由於火勢猛烈，一路延燒到隔壁的NIKE球鞋店，就連後方的Levi's服飾店也遭波及，全新服飾通通報銷，讓店員無奈直說，「整間店衣服全毀了！」

▲▼▲北市西門町大樓傳出火警，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

▼▲大火猛烈，現場卻有許多民眾圍觀。

▲▼▲北市西門町大樓傳出火警，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

所幸火勢在事發2個多小時後被控制住，暫時沒有傳出有人傷亡；不過，事發當下有不少民眾堵在現場圍觀，大家紛紛拿出手機錄影，一度傳出有醫護人員高呼「不要堵住那裡」。一名網友在《ETtoday新聞雲》相關報導底下留言說，「今天才看到NIKE門口排隊買鞋，晚上後面就發生了火災」；還有目擊者在被疏散後向媒體表示，當時他在一樓排隊買限量球鞋，結果還沒買到，店長就跑來告知樓上失火了，大火很快就燒起來，到處都是濃煙。

民眾西門町排隊買NIKE限量球鞋遇大火。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

▲有網友表示，16日看到不少人在NIKE排隊買球鞋。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

台北市消防局表示，晚間7點52分獲報後，派出79名警消、25輛消防車、2輛救護車前往搶救，並完成疏散，晚間8點多火勢延燒到西寧南路147號，於是透過雲梯車高空射水，控制火勢，但大火不斷延燒，加上建物內部溫度高，警消持續阻絕火勢和排煙，直到晚間10點30分左右才控制火勢，並在晚上10點52分撲滅。

至於詳細的起火原因，以及有無額外財損、人員傷亡，還有待警消進一步搜索後才能釐清。

▼現場到處都是濃煙。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼西門町商圈大火燒掉Levis　店員崩潰「整間店衣服全毀了」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼西門町商圈大火燒掉Levis　店員崩潰「整間店衣服全毀了」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼▲北市西門町大樓傳出火警，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

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