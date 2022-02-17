高雄女4200包牌自選9碼！老闆娘一看驚呆「1張中7組」春節大紅包

▲高雄苓雅區「祝福投注站」開出一張7組春節大紅包。（圖／翻攝自Google Maps）



記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名女子花4200元包牌大樂透「9連碰」，結果自選9個號碼開出7個，還以為自己只中一組，直到親赴彩券行確認，才驚喜發現自己中了整整7組，一口氣抱走918萬元。原來，大樂透春節加碼，期間加開360組春節大紅包，遲遲未全數送出，因此15日最後一期均分獎金，每組獎金131萬多元，讓女子爽領近千萬。

根據《東森新聞》報導，彩券行表示，女子包牌簽9連碰，自選9個號碼，分別為01、05、14、15、16、17、18、20、24，結果春節大紅包開出01、05、14、15、18、20、24、40、43。依遊戲玩法，只要對中6碼，即對中百萬大紅包，但女子中了7碼，排列組合下來，等於一次中了7組。

當時女子沒察覺，以為自己只中了1組，親自到彩券行確認，結果業者一看才發現，投注站首次一口氣開出了7組大紅包，而且都是同一人中獎，讓女子聽了也嚇一大跳。業者回憶，本來女子只想簽8個號碼，但她當時推薦對方簽9個號碼，「我們去年頭獎是簽9個號碼中的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今女子幸運抱走近千萬，一早送了許多糖果餅乾到彩券行，跟大家分享喜悅，也承諾領到獎金後，一定會送一個大紅包給業者。當地許多民眾聽聞消息，除了驚嘆不已，也紛紛到位在苓雅區林森二路的祝福投注站試手氣，希望成為下一個幸運兒。

▼大樂透春節大紅包15日最後一期，獎金均分後全數送出，每組131萬元。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完