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Alienware CES22全新X、M系列電競筆電首亮相　輕薄、效能雙滿足

記者蘇晟彥／台北報導

電競品牌Alienware於16日舉辦新品分享會，邀請戴爾台灣研發中心產品研發資深總監高銘和分享CES 2022系列新品，並在現場展示全新Alienware X系列、 M系列及Alienware Aurora R13三種機款，並介紹2022年正在積極準備的技術開發和創新力度。

▼Alienware X系列、 M系列在台灣首度亮相，由左至右分別為M15 R7、X14、X15 R2及X17 R2。（圖／品牌提供）

▲▼ ALIENWARE新品 。（圖／戴爾提供）

高銘和在記者會上分享CES 2022 所發表的 Alienware 系列新品及嶄新科技，包含針對性能需求所打造的M系列及需求是「輕便、好攜帶」的X系列。對於方便為主的玩家，X系列最纖薄電競筆電採用專利申請中的全新承軸設計，讓我們能夠在上蓋下方裝載眾多領先技術，像是Alienware Cryo-Tech™冷卻技術，有效最大化散熱效能；以及能播放超過11小時高解析影片i的最大Whr電池容量，在追求最極致效能下仍保有輕便特性。

而M系列則在極限電競領域擁有卓越的性能，讓全新Alienware m17 巧妙結合遊戲運算的各種軟硬體技術，創造出極致的電競體驗。另外，在Alienware Cyro-Tech™超級散熱架構冷卻技術（包括VC真空腔均熱板iv）的加持下，在長時間玩獨立遊戲或高階3A遊戲都能維持運算高效能，不間斷享受極致遊戲樂趣。從支援各種無延遲的操作。

除了畫面極致外，在音效部分，全系列Alienware筆電系列現採用杜比視界（Dolby Vision）呈現高動態範圍的視覺效果，同時配備杜比全景聲（Dolby Atmos）技術提供沉浸式環繞音場音效，提升玩家的視聽體驗。

▼Alienware Aurora R13為旗下第一款啟用 Cryo-Tech™ 技術的機款，在追求性能下也不會過熱。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ALIENWARE新品發表 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ALIENWARE新品發表 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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