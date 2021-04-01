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跟著瑀熙輕鬆轉換遊戲／工作模式！入手Stealth 15M超輕薄電競筆電助你成為全能Winner

▲▼MSI STEALTH 15M拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲Stealth 15M以超強效能、低調質感外型及極致輕薄讓玩家只要一機在手，就能輕鬆切換玩家／上班模式。（圖／記者湯興漢攝，下皆同）

記者蘇晟彥／綜合報導

對於許多上班族而言，最放鬆的事情莫過於下班打一場電動，隨著畫面中激鬥後勝利的喜悅來放鬆身心。但有時又不免要同時應付工作需求，這時一台能在工作/遊戲模式自由切換、隨身攜帶的筆電，就顯得特別重要。除了本身效能要可以輕鬆遊玩各種熱門大作、FPS遊戲不卡頓，外型當然也是要兼顧的考量，要時尚也不要太「電競風」，以免平常工作時不小心遊戲魂外露。別擔心，大家的需求MSI聽到啦！Stealth 15M以超輕薄重量、質感沈穩外型著稱，加上強大效能及顯卡，能輕鬆切換兩種模式，變成助攻超好幫手，現在就讓這次跨足實況圈、Youtuber的女神瑀熙來帶大家一次認識Stealth 15M的風暴魅力。

▼現在入手Stealth 15M還附贈專用背包，輕鬆把工作所需、筆電都一次帶齊。

▲▼ MSI

根據品牌資料顯示，Stealth 15M為全球首款搭載第11代Intel 處理器的電競筆電，單核加速頻率可達5.0Hz；搭配NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060獨立顯示卡，讓擁有Gamer、上班族雙重身分的玩家，可以輕鬆使用一台筆電就應付所有會碰到的狀況，不管是上班時多開瀏覽器、程式做報告，不會因為效能不夠瘋狂轉圈圈、氣到跺腳；又或者是下班到家想要來一場激烈的槍戰，甚至在咖啡廳工作累了，想要沈浸在遊戲的世界裡放鬆一會，隨時都能沉浸在流暢的遊戲世界！當然，最重要的散熱問題也完全不用擔心，Stealth 15M搭載Cooler Boost 5全新酷涼散熱系統，配備 0.1mm極纖薄扇葉，能有效即時排除廢熱，順暢不卡頓！

對於如此強大的效能，許多人一定會認為，「那機身應該很重！」Stealth 15M擁有極致纖薄機身設計，整體重量也不過1.69KG，就像瑀熙能夠將整台筆電放在腿上追劇，絲毫不覺得有負擔；在外型設計上，擁有石墨灰、純淨白兩種低調、沈穩的顏色，沒有像是一般電競筆電炫彩的RGB光芒，取而代之的是全鋁機身帶來的質感，帶出去咖啡廳辦公想要偷偷打場Game也不會有「小小羞恥感」，讓人以為在辦公，完全無違和。

在螢幕方面，以144HZ最速電競面板提供更鮮明的視覺呈現，窄邊框的面板設計讓視野更寬闊，帶給玩家最極致的遊戲饗宴。而在音效上，則支援播放Hi-Res高解析音樂，在家追劇、聆聽遊戲中的BGM都仿若身歷其境、沈浸感極為強烈。

▲▼ msi 。（圖／記者湯興漢）

▲▼MSI STEALTH 15M。（圖／記者湯興漢攝） 

此外，不論對玩家或上班族來說，筆電的連接性都非常重要！Stealth 15M提供了完整的I/O連接埠，對於要傳輸檔案、投影、外接螢幕等用途，都不需要額外再接上琳瑯滿目的轉接頭增加負擔，尤其Stealth 15M支援Thunderbolt 4新世代技術，能提供高速的傳輸速度，也能快速為你的行動裝置充電，行動生活更加便利，完全是「斜槓玩家」選購電競筆電的好選擇。最後，Stealth 15M也提供獨家的DRAGON CENTER 軟體，可以依照使用情境切換辦公、抗藍光、遊戲等不同模式，此外，軟體中的電競模式一鍵按下去就能針對遊戲自動完成優化設定，玩家不需要分別作調整，就達到最好的遊戲體驗。

▲▼MSI STEALTH 15M

想變成跟瑀熙一樣化身在工作職場、遊戲世界都出色的玩家嗎？就趁現在入手Stealth 15M，用這款外表如同商業風格、內在卻是「電競等級」配置的電競筆電，輕鬆在各種場合切換身份，成為上班高速率、下班超享受的全能Winner。

▼Stealth 15M兩側提供各式插孔，能輕鬆應付所有需求。

▲▼MSI STEALTH 15M

▲▼MSI STEALTH 15M

▼Stealth 15M螢幕可以完全攤平。

▲▼MSI STEALTH 15M

全能winner Stealth 15M立即購：https://tw.msi.com/Laptop/Stealth-15M-A11UX/wheretobuy
 

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