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馬拉松跑者首次單挑攀登北大武就摔傷被救　檜谷山莊主說話了

▲馬拉松跑者第一次攀登北大武山受傷 。（圖／民眾提供，下同）

▲馬拉松跑者第一次攀登北大武山受傷 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東北大武山15日晚發生一起山友滑落意外，屏東縣政府消防局獲報出動大批人車前往救援，經往返4個多小時路程，將傷者送醫治療。參與救援的檜谷山莊莊主臉書po文，「傷者自稱是馬拉松跑者，對體能相當有自信，但還是發生墜落意外，造成頭部重創滿臉是血」，並提醒山友，「登山跟跑步用到的肌肉群不一樣，跑山的人知道，登山的人知道，但單純跑步的人不知道」。

屏東縣政府消防局119於15日19時40分接獲泰武鄉北大武山舊登山口往上約500m處有一男子滑落邊坡受傷，受傷民眾意識清醒頭部受傷，立即派遣泰武、來義分隊、特搜大隊及第二大隊，總計6車15人，由二大隊副大隊長林世斌擔任指揮官，並聯絡檜谷山莊莊主前往協助。

21時23分檜谷山莊莊主回報已接觸傷者，先將傷者傷口包紮並帶至舊登山口，21時47分泰武分隊到達舊登山口接觸傷者，立即評估傷者傷勢，傷者意識清醒，左眼上方有10公分撕裂傷、左眼腫脹無法睜開，因傷者可自行行走，由救難人員攙扶下山，今(16)日00時21分由泰武分隊救護車後送至潮州安泰醫院救治。

▲馬拉松跑者第一次攀登北大武山受傷 。（圖／民眾提供，下同）

這起意外，檜谷山莊在臉書PO文「傷者自稱是馬拉松跑者，對體能相當有自信，第一次登臨北大武山就單登，早上5點44分獨攀經過管制站，晚上7點40左右0.16K摔落，就算沒有摔倒，合理推算全程至少超過16個小時到17個小時，甚至18個小時。」

「綜觀近期所有報案以及未報案的山域事件，都是沒有規劃合理的登山行程計畫，以及沒有設置撤退點。回程都已經晚上7點到8點還沒過舊登，這要不是疲憊腿軟就是倉促趕路。

0.16 K平凡無奇，就算濕滑跌倒也會坐在步道上，飛身往右摔必有動力慣性。磨刀十年，揮刀一次；刀沒磨好就拿上來亂揮，當然會傷到自己。誰沒有年輕過？小編當年的單登不用頭燈，天亮上去，4點前回登山口，頭燈備用。超過15小時的單登，除非對你有特別的意義，否則我都不建議。

人生最大的冒險就是不冒險，這是鼓勵人要冒險犯難，但是準備好出發叫冒險，沒有準備好出發叫自殺。上山你一定要懂山」，叮嚀山友登山必須注意。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

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