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寒冬棄養小橘貓水溝「發抖哭叫」　新北惡飼主被罰4.5萬：沒錢養

▲▼小橘貓冷到顫抖，動保人員給予保溫細心照顧 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲小橘貓冷到顫抖，動保人員給予保溫細心照顧 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌區文化路加油站後方大排水溝傳貓叫聲，民眾發現後向動保處求援，動保人員運用器材撈起一只寵物外出提袋，救出一隻小橘貓，飼主到案表示因為經濟壓力大，無法繼續飼養才會丟棄，動保處最後依違反《動保法》第29 條、30條，開罰4萬5000元。

▲▼小橘貓冷到顫抖，動保人員給予保溫細心照顧 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，有民眾指出鶯歌區一處大排水溝傳出陣陣貓叫聲，懷疑遭棄養，新北市動保處派員將小橘貓救出，由於當天氣溫僅15度，小橘貓冷到不斷顫抖，在獸醫師細心照顧下脫離危險期，送至板橋動物之家等待認養。

事後，動保處查緝棄養飼主，他到案表示，因為家裡經濟壓力大，無法繼續飼養，才會將小橘貓棄置到鶯歌陶瓷博物館外的空地，但動保處是在大排水溝發現，懷疑飼主避重就輕，仍依違反動保法29條開罰3萬元，並不得再飼養犬貓，另棄置大排水溝危害動物安全，違反第30條開罰1萬5000元。

▲▼小橘貓冷到顫抖，動保人員給予保溫細心照顧 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市動保處表示，不論是購買或是認養寵物，都應盡飼主責任，妥善照顧動物，對於惡意棄養或虐待動物行為，動保處嚴懲不貸。民眾發現有動物需要救援，可撥打1999或新北市政府動保處24小時動物救援專線29596353，通知動保處派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難，讓需要救援的動物都能成功脫困，以保護動物安全。

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