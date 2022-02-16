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台灣燈會主持群造型有亮點　高雄青年局端出「高雄時尚大賞」作品

▲▼高雄市青年局的「高雄時尚大賞」得獎作品，登上台灣燈會舞台。（圖／高雄青年局提供）

▲高雄市青年局的「高雄時尚大賞」得獎作品，登上台灣燈會舞台。（圖／高雄青年局提供）

記者陶本和／台北報導

2022台灣燈會睽違20年回到高雄，主持群造型也別具時尚巧思，主播徐俊相、劉方慈、張耿銘、劉品薇、翁有繼，以及台劇「茶金」聯合製作人羅亦娌，在15日開幕儀式中都穿上高雄市政府青年局「高雄時尚大賞」得獎作品登上主持台。

青年局表示，「高雄時尚大賞」著眼於在學、甫畢業青年設計師的培育，打造新銳設計師初登場舞台。獲獎的優秀設計師魏子淵、廖家平、王建凱獲邀台北時裝週發表新裝、謝宜庭登上倫敦時裝週新銳舞台、林昕穎進入知名設計師李維錚的品牌JENN LEE發展，而青年局也協助獲獎作品設展於台灣設計展、高雄大遠百等大型展會、知名通路平台，同時成功媒合多位線上藝人、人氣KOL選為出席服裝搭配。

對此，青年局局長張以理強調，要讓競賽不止於決賽，青年局積極培育時尚設計人才落地發展，持續媒合參賽作品露出、販售之媒合機會，要全力為高雄青年打造與眾不同的時尚設計履歷。特別感謝交通部觀光局高雄燈會主播群披上第二屆高雄時尚大賞獲獎作品，登上國際性舞台，力挺設計新秀。

▲▼高雄市青年局的「高雄時尚大賞」得獎作品，登上台灣燈會舞台。（圖／高雄青年局提供）

▲▼高雄市青年局的「高雄時尚大賞」得獎作品，登上台灣燈會舞台。（圖／高雄青年局提供）

▲▼高雄市青年局的「高雄時尚大賞」得獎作品，登上台灣燈會舞台。（圖／高雄青年局提供）

▲▼高雄市青年局的「高雄時尚大賞」得獎作品，登上台灣燈會舞台。（圖／高雄青年局提供）

▲▼高雄市青年局的「高雄時尚大賞」得獎作品，登上台灣燈會舞台。（圖／高雄青年局提供）

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