「酷酷嫂」周美青現身政大募款音樂會　這特徵成亮點

▲「酷酷嫂」周美青現身政大募款音樂會，自然樸素裝扮與與灰白頭髮成亮點。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

國立政治大學籌備近一年的「2022點亮南島募款音樂會」，日前在國父紀念館順利舉行，由台灣原聲童聲合唱團X原聲打擊樂團X原聲國際學院合唱團帶來一連串精彩演出，前總統夫人周美青擔任神秘嘉賓，在舞台上與原聲合唱團合唱，而且又唱又跳，但眼尖民眾發現「酷酷嫂」頂著灰白頭髮，自然樸素裝扮，和前總統馬英九染著一頭黑髮及動雙眼皮手術，兩人作風大相逕庭。

政大日前在國父紀念館舉行「2022點亮南島募款音樂會」，由來自玉山的天籟—台灣原聲童聲合唱團X原聲打擊樂團X原聲國際學院合唱團，帶來一連串精彩演出，最後募得超過一千萬。

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▲▼政大募款音樂會最後募得超過一千萬元。（圖／政大提供）

政大表示，當天出席來賓冠蓋雲集，包括我國南島的邦交國帛琉大使歐克麗、巴布亞鈕幾內亞駐台代表康德銘，與韓國駐台代表鄭炳元、外交部亞太司司長周民淦，還有原住民委員會副主委鍾興華、政大校友暨《今周刊》發行人謝金河、寶佳集團副董事長李其白。

值得一提的是，政大校友、前總統夫人周美青擔任神秘嘉賓，成為壓軸彩蛋，登上舞台與原聲合唱團合唱《Take Me Home, Country Roads》和安可曲《拍手歌》，在音樂會上又唱又跳，將氣氛推往高潮，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

▼「酷酷嫂」周美青以自然樸素裝扮現身政大募款音樂會。（圖／政大提供）

不過，眼尖民眾可發現，「酷酷嫂」周美青還是穿著牛仔褲、頂著灰白頭髮就上台，也沒有任何裝扮，以最自然方式露臉，相較於前總統馬英九總是染著一頭黑髮，更傳出動雙眼皮手術，兩人作風大相逕庭。