　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政大學者讀史40年考據王力宏　揭「外舅公是著名院士」驚人家世

▲▼王力宏 李靚蕾。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

▲17日深夜李靚蕾無預警發布5000多字毀滅式長文。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

記者許展溢／台北報導

17日深夜李靚蕾無預警發布5000多字毀滅式長文，痛揭王力宏長年冷暴力、約炮、召妓等私生活。政大歷史系教授彭明輝今 (19日)在臉書表示，20幾年來不怎麼看電視，完全沒聽過王力宏的歌，還真不知道他是何許人也，不過，一查發現，王力宏的奶奶是是許留芬，海軍少將許鳳藻的長女，許留芬的七弟許倬雲更是中央研究院院士、著名史學家。

彭明輝說，這幾天河道上被王力宏和李靚蕾洗版，新聞熱度遠遠壓過公投，於是對這位影響台灣公投結果的歌手感到好奇，自己竟不知其人，覺得有點丟臉，稍稍查一下，原來王力宏的奶奶是許留芬，許留芬是海軍少將許鳳藻的長女。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭明輝表示，許鳳藻出身南京水師學堂，參加過辛亥革命和北伐，許留芬是清華大學第九屆畢業生，曾任台北商專會統科主任，著有《會計學原理》、《英漢漢英會計學辭典》等。許留芬嫁給王新明，王新明是菜農之子，大學畢業後留在上海，任職上海經濟委員會。王新民就是王力宏的爺爺，這次提油救火的父親王大中是王新民的兒子，腦科醫師，畢業於台大醫學系。

至於王力宏奶奶許留芬的二妹許婉清，彭明輝指出，畢業於西南聯大，嫁給李模。李模曾任教育部、經濟部次長，有個兒子李健復是校園民歌手。許留芬七弟許倬雲是中央研究院院士，著名史學家。許倬雲有個孿生弟弟許翼雲，曾任行政院原子能委員會主委。許倬雲的二哥許慶雲是造紙專家，晚年定居無錫，2017年許氏家族在無錫有一場大型的家族聚會。

彭明輝提到，某年暑假，王力宏回台灣參加歌唱比賽，獲著名音樂人李壽全青睞，在表叔李建復的牽線下，原來準備修讀醫科的王力宏，放棄繼承父親的醫生職業。隨後李壽全幫王力宏製作了《情敵貝多芬》、《如果你聽見我的歌》等專輯，歌手王力宏於是華麗登場。

彭明輝最後說，在網路上看到到王力宏唱〈龍的傳人〉影片時，心裡咕咚了一下，後來想起原來李健復是他的表叔，於是秒懂，後來看到網路上不斷出現王力宏和馬英九彈吉他的照片，也就不難理解了，並說自己讀史40年，他的老師如果知道居然用來考據王力宏的家世，大概會拿籐條打我。

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
才分手1個月王力宏就結婚！Yumi曝當年疑遭「無縫接軌」
快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！
Yumi自封「最佳前任」　7點回應小三罪名
根本不懂李靚蕾！他揪王力宏1舉動會自爆
Yumi曝光交往王力宏時間軸　怒控李靚蕾誤導成炮友
徐若瑄「眼鏡行廣告」布條消失！員工證實：總公司下令

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美髮店「回收渣男王力宏專輯」送商品　她秒兌換：放在家裡不乾淨

專家建議第3劑「間隔5個月」混打開放全廠牌　指揮中心週一說明

徐若瑄「眼鏡行廣告」布條消失！員工證實：總公司下令的

政大學者讀史40年考據王力宏　揭「外舅公是著名院士」驚人家世

婆婆每天幫進補！1句話她崩潰「變哺乳工具」　新手爸卡中間心累

台北馬拉松5人OCHA「全部清醒」！ICU醫讚：台北復活節

頂鮮怨不被續約　台北101秀郵件反擊：勿混淆視聽

旅美學人不畏7+7回台過年兼相親　可返台發展或長住美國

週二大雨先炸全台！大陸冷氣團緊接來襲　一圖秒懂未來一週天氣

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽　卡神酸王力宏：說她要錢誰信？

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

美髮店「回收渣男王力宏專輯」送商品　她秒兌換：放在家裡不乾淨

專家建議第3劑「間隔5個月」混打開放全廠牌　指揮中心週一說明

徐若瑄「眼鏡行廣告」布條消失！員工證實：總公司下令的

政大學者讀史40年考據王力宏　揭「外舅公是著名院士」驚人家世

婆婆每天幫進補！1句話她崩潰「變哺乳工具」　新手爸卡中間心累

台北馬拉松5人OCHA「全部清醒」！ICU醫讚：台北復活節

頂鮮怨不被續約　台北101秀郵件反擊：勿混淆視聽

旅美學人不畏7+7回台過年兼相親　可返台發展或長住美國

週二大雨先炸全台！大陸冷氣團緊接來襲　一圖秒懂未來一週天氣

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽　卡神酸王力宏：說她要錢誰信？

關懷盃／小4陳德丞 「打歐吧」陽耀勳驚艷　家裏就有打擊場

幼兒園盃足球賽高雄站22隊熱鬧開踢　6年計劃盼基層更蓬勃

戴資穎連破2大賽魔咒「相約明年見」　喊話：永遠為自己加油

公投開票》鄭照新／夜宿49日　公投未過關的結構觀察

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

桃園鐵皮貨櫃工寮火警 「怪手」協助救災無人傷

王力宏打親情牌…男星勸「良知會讓你痛苦」！網：是不是知道事情

獨／4月激瘦28公斤變高雄議會女神！她羞親曝：明年穿比基尼

美髮店「回收渣男王力宏專輯」送商品　她秒兌換：放在家裡不乾淨

戴資穎世錦賽銀恨：今天發揮得不太理想　感謝支持微笑比YA

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民全點名他

王力宏一家3代背景超硬　網揪1點心疼李靚蕾

王力宏被爆玩人妻！律師點關鍵：徐若瑄該先向她道歉

王力宏遭「核彈級爆料」有解！網曝1招逆轉

王力宏為何不親回？網揪李靚蕾1段話秒懂

王力宏緋聞女星被轟到退圈　網：時間幫復仇了

王力宏確定人格死刑！　醫曝「走錯這幾步」：演藝生涯結束了

糖醋醬缺貨！國際支援抵達　老饕見2字：不點雞塊了

李靚蕾爆料「毀滅力超強」5原因！她曝最成功1點

王力宏爸質疑「受孕時間」　醫指出關鍵

大陸冷氣團來襲！　一圖秒懂未來一週天氣

羅志祥贏了！網揭2關鍵：王力宏下場差很多

更多熱門

相關新聞

王力宏形象全毀…他好奇：為啥林秉樞沒人爆料

王力宏形象全毀…他好奇：為啥林秉樞沒人爆料

歌手王力宏被前妻爆出黑料，形象毀於一旦，引起外界撻伐。對此，有人感到好奇，為何王力宏的離婚事件曝光，許多女性友人跳出來毀滅式爆料，高嘉瑜的前男友林秉樞卻沒有發生這種狀況，「有沒有兩者的後宮勇氣差這麼多？」貼文曝光後，也引起網路熱議。

男星喊話王力宏「收手吧」　反被掀情史挨酸：回想起當年的自己嗎？

男星喊話王力宏「收手吧」　反被掀情史挨酸：回想起當年的自己嗎？

王力宏遭挖舊片「神雕現形」網瘋朝聖

王力宏遭挖舊片「神雕現形」網瘋朝聖

圈內第一渣！狗仔揭「大咖有人罩」曝關鍵：他被揍過

圈內第一渣！狗仔揭「大咖有人罩」曝關鍵：他被揍過

王力宏爆找「娛樂圈大姐大」壓新聞被拒！　周玉蔻給線索

王力宏爆找「娛樂圈大姐大」壓新聞被拒！　周玉蔻給線索

關鍵字：

王力宏中研院院士史學家政大彭明輝吳鳴李靚蕾許倬雲王大中歷史系家世考據

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

Yumi報警被抓包「造假關鍵」　By2急現身機場包到認不出

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

王力宏12年前「挖洞給周杰倫跳」！得罪一票大佬

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面