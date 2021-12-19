政大學者讀史40年考據王力宏　揭「外舅公是著名院士」驚人家世

▲17日深夜李靚蕾無預警發布5000多字毀滅式長文。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）



記者許展溢／台北報導

17日深夜李靚蕾無預警發布5000多字毀滅式長文，痛揭王力宏長年冷暴力、約炮、召妓等私生活。政大歷史系教授彭明輝今 (19日)在臉書表示，20幾年來不怎麼看電視，完全沒聽過王力宏的歌，還真不知道他是何許人也，不過，一查發現，王力宏的奶奶是是許留芬，海軍少將許鳳藻的長女，許留芬的七弟許倬雲更是中央研究院院士、著名史學家。

彭明輝說，這幾天河道上被王力宏和李靚蕾洗版，新聞熱度遠遠壓過公投，於是對這位影響台灣公投結果的歌手感到好奇，自己竟不知其人，覺得有點丟臉，稍稍查一下，原來王力宏的奶奶是許留芬，許留芬是海軍少將許鳳藻的長女。

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彭明輝表示，許鳳藻出身南京水師學堂，參加過辛亥革命和北伐，許留芬是清華大學第九屆畢業生，曾任台北商專會統科主任，著有《會計學原理》、《英漢漢英會計學辭典》等。許留芬嫁給王新明，王新明是菜農之子，大學畢業後留在上海，任職上海經濟委員會。王新民就是王力宏的爺爺，這次提油救火的父親王大中是王新民的兒子，腦科醫師，畢業於台大醫學系。

至於王力宏奶奶許留芬的二妹許婉清，彭明輝指出，畢業於西南聯大，嫁給李模。李模曾任教育部、經濟部次長，有個兒子李健復是校園民歌手。許留芬七弟許倬雲是中央研究院院士，著名史學家。許倬雲有個孿生弟弟許翼雲，曾任行政院原子能委員會主委。許倬雲的二哥許慶雲是造紙專家，晚年定居無錫，2017年許氏家族在無錫有一場大型的家族聚會。



彭明輝提到，某年暑假，王力宏回台灣參加歌唱比賽，獲著名音樂人李壽全青睞，在表叔李建復的牽線下，原來準備修讀醫科的王力宏，放棄繼承父親的醫生職業。隨後李壽全幫王力宏製作了《情敵貝多芬》、《如果你聽見我的歌》等專輯，歌手王力宏於是華麗登場。



彭明輝最後說，在網路上看到到王力宏唱〈龍的傳人〉影片時，心裡咕咚了一下，後來想起原來李健復是他的表叔，於是秒懂，後來看到網路上不斷出現王力宏和馬英九彈吉他的照片，也就不難理解了，並說自己讀史40年，他的老師如果知道居然用來考據王力宏的家世，大概會拿籐條打我。