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元旦連假飆仔橫行「信號彈、煙火齊發」　民眾心惶惶警偵辦帶6人

▲▼多名年輕人騎乘機車，行經政大學區點燃信號彈、沖天炮囂張橫行。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲多名年輕人騎乘機車，行經政大學區點燃信號彈、沖天炮囂張橫行。（圖／翻攝「社會事」）

記者游宗樺／台北報導

2022年元旦連假第一天，台北市文山區晚間10時許，政大學區街頭驚現「信號彈車隊」，一群男子騎著約10部機車，點燃信號彈、沖天炮在街頭橫行，一路不停按喇叭往深坑方向行駛，誇張景象被民眾目擊拍下。警方經調閱監視器，4日通知6名犯嫌到案，全案將依公共危險罪、社會秩序維護法函送外，另依未戴安全帽、無照駕駛等違規行為依法告發。

▲▼多名年輕人騎乘機車，行經政大學區點燃信號彈、沖天炮囂張橫行。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼多名年輕人騎乘機車，行經政大學區點燃信號彈、沖天炮囂張橫行。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼多名年輕人騎乘機車，行經政大學區點燃信號彈、沖天炮囂張橫行。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方經調閱監視器掌握多部涉案機車，循線通知犯嫌到案。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，事發時一群年輕人分騎多部機車，點燃信號彈、沖天炮後，沿著木新路、指南路、新光路往深坑方向行駛，一路無視來往人車目光，不但沒戴安全帽還闖紅燈，不顧其他人的安危囂張在大馬路上橫行，由於沿路行經政大學區，誇張情景被民眾拍下放上網路。

警方在事發後接獲多名民眾報案，成立專案小組調閱監視器，掌握多輛涉案機車車牌後，在4日凌晨通知6名犯嫌到案，除將依照公共危險、社會秩序維護法偵辦外，另依未戴安全帽、無照駕駛等違規事實開單告發。

偵查隊隊長葉錦洲表示，警方事後調閱監視器，掌握涉案機車資訊，循線通知犯嫌到案，除將依法偵辦外，另依交通違規事實開單告發。同時呼籲，飆車騎士勿心存僥倖以身試法，危害自身及他人生命安全，警方將不定期規劃路檢及攔查取締勤務等防飆作為，以維護社會秩序與安全。

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