第23期已67.4萬人預約！　「41.6萬人搶莫德納」名額剩不到一半

▲第23期追加劑疫苗今日開放預約。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

1922平台今（16）日上午10點開放第23期疫苗預約，提供莫德納、AZ、BNT及高端疫苗共158.5萬人次。中央流行疫情指揮中心今日下午5時公布最新預約數據，已經有67.4萬人上網預約，預約率4成2。當中最多人預約的仍是莫德納疫苗，已有41.6萬人預約，預約率破5成，換言之，莫德納還剩36萬名額可預約。

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▲第23期疫苗預約期程。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布最新疫苗預約數據，從今天上午10點到下午5點，已完成預約人數有67.4萬人。至於各廠牌預約人數，排名第一是莫德納，各縣市提供77萬量能，已經預約41.6萬人，預約率5成3，還剩下36萬名額；接著是BNT疫苗提供66.2萬劑，已經預約23.4萬劑，預約率3成5，還剩42.8萬名額。至於高端提供12.6萬量能，已經預約2.1萬人；AZ提供2.3萬，有3千人預約，預約率都約在一成多。

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月21日至2月27日。

二、符合資格對象：2021年12月5日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/27(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)55歲以上：2月16日上午10時至2月18日中午12時。

(二)38歲-54歲：2月16日中午12時至2月18日中午12時。

(三)18歲-37歲：2月16日下午2時至2月18日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月15日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心指出，預約平臺第23期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網COVID-19疫苗接種院所項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

【補充說明】

2/16 10:00-2/18 12:00 第23期追加劑預約狀況 (截至2/16 17:00)

已完成預約人數： 674,916人

各廠牌預約人數

AZ預約人數：3,307人

BNT預約人數：234,346人

Moderna預約人數：416,210人

高端預約人數：21,053人