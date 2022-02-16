起落架安全銷忘記取下！　陸祥鵬航空客機升空盤旋52分鐘返航

▲祥鵬航空旗下的波音－737客機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸祥鵬航空1月30日從昆明飛往揭陽的8L9877客機起飛後發現起落架無法收起，在昆明上空盤旋52分鐘後返航。據了解，這起罕見的客機返航備降事件發生主因，是該客機起落架的安全銷沒有按照安全規定在起飛前取下，整起事件也導向該航班的飛行機組和地面機務維修人員的「人為疏失」所致。

▲起落架插銷。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，祥鵬航空從昆明長水機場飛往揭陽潮汕機場的8L9877航班，在完成了包括飛機整備、客艙安全檢查、空管放行申請等必要的航前準備後，載著乘客從跑道上騰空而起，但意外情況很快出現，飛行機組發現這架波音737飛機的「大腳」——起落架無法收起，這不僅會帶來巨大的噪音，飛機也無法正常爬升、巡航，必須立即處置。

機組人員按飛行指引進行一系列操作後，這架客機的起落架依然無法收回機艙，因此，8L9877航班只能選擇在昆明市上空盤旋52分鐘後，無奈返航昆明長水機場，所幸，整起事件沒有造成人員與飛機的傷亡意外。

▲大陸祥鵬航空客機因忘記取下起落架插銷，導致飛機在空中盤旋52分鐘而返航。（圖／翻攝上游新聞）

1月30日事發當時，該航班目的地揭陽潮汕機場僅透過官微稱，「昆明-揭陽8L9877航班因機械故障原因延誤」，未向外界透露更多資訊。經陸媒調查，該航班在安全落地後經檢查發現，飛機共有3個起落架安全銷沒有拔出，這起重大人為疏失的調查結果也讓外界詫異。

大陸民航專家陳建國表示，安全銷是為了防止飛機在地面時起落架被人無意收起，航班起飛前安全銷通常由機務取下，「飛行員繞機檢查時也需要檢查這個插銷是否拔出。」另有專家表示，大陸航空公司一般規定，起落架安全銷取下後需要存放在駕駛艙中，由地面機務、飛行機組共同監督。