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超實用！iPhone神奇「語音隔離」功能　噪音秒消失人聲更清晰

▲▼LINE，滑手機，聊天，私訊。（圖／記者許力方攝）

▲網友分享超實用的iPhone「語音隔離」功能。（示意圖／記者許力方攝）

記者吳珍儀／綜合報導

iPhone有許多沒有被挖掘卻非常實用的功能，近日日媒報導，有日本網友使用iPhone的「語音隔離」功能，在吵雜環境中，使用LINE或是FaceTime通話時，一鍵就去除周遭雜音，僅剩下人聲。

當用戶使用LINE或FaceTime通話時，如果覺得背景音太吵，可以從「控制中心」右上角的「麥克風模式」中，選擇「語音隔離」模式，便可以降噪，使人聲更加清晰。

▲▼語音隔離。（圖／記者吳珍儀攝）

▲語音隔離功能可以在通話中增強人聲，更清楚聽到對話內容。（圖／記者吳珍儀攝）

麥克風模式中共有「一般」、「語音隔離」、「寬廣頻譜」三種模式，除了一般模式外，語音隔離實際上是人聲增強模式，能使用戶在戶外環境中的人聲更加清晰；寬廣頻譜則正好相反，可以降低人聲，讓通話者更清楚聽見周遭的音樂、其他人講話等背景音。

不過須注意的是，「語音隔離」無法在一般通話、或是未使用耳機的純語音通話中使用，必須透過擴音或是耳機輔助才能使用，耳機則不限是有線或無線耳機。

此外，使用這項功能除了必須更新至iOS 15以上，也須使用A12仿生處理器以上的iPhone機型。下次在通勤途中或是戶外環境接聽電話時，不妨可以試試這項實用功能。

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