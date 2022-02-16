綠營「養捧殺」黃珊珊？　鄭運鵬：民進黨是在野沒有資格

記者呂晏慈／台北報導

2022台北市長選舉腳步近逼，國民黨籍的台北市前市長郝龍斌日前拋出「藍白合」主張，民進黨立委何志偉則評論台北市副市長黃珊珊「有超強爆發力」，引發討論。對於民進黨是否對黃採取「養捧殺」策略，民進黨立委鄭運鵬今（16日）上午受訪說，民進黨在台北市是在野黨，有監督關係但沒「養捧殺」的資格，同時暗中呼籲國民黨應該尊重各政黨參選權利。

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

根據《ETtoday東森新媒體》最新民調，倘若台北市長選戰戰局「三腳督」，國民黨立委蔣萬安支持度達37.4%，被視為民進黨候選人潛在人選之一的衛福部長陳時中支持度31.3％，黃珊珊支持度約18.6%；另根據一份來自綠營內部的民調，蔣萬安也以31.6%支持度領先陳時中24.6%、黃珊珊25.0%，或者蔣萬安31.2%、交通部前部長林佳龍21.5%、黃珊珊24.8%。

鄭運鵬今天上午在立法院受訪表示，有意參選者或者媒體都會去做民調，但他覺得選舉還早，尤其台北市是柯文哲的大本營，最後要派誰、要怎麼樣還是未知數，「國民黨大概就很怕（民眾黨在台北市的選情），把民眾黨當成小藍，希望小藍配合國民黨」，不過每個政黨都有參選權利應該互相尊重。

至於民進黨是否對於黃珊珊採取「養捧殺」策略，鄭運鵬直言，黃珊珊有自己的舞台，跟她最好的應該是柯文哲，且民進黨在台北市是在野黨，有監督關係，沒有「養捧殺」的資格。

鄭運鵬表示，應該尊重每個人的參選意志，不應該講說，對她比較好是不是就選到底、選民就會投給她造成分裂，選民都很聰明，不需要去玩這種心機。

媒體也問及，是否認為陳時中應該盡快參選比較好？鄭運鵬說，陳時中要不要參選，沒有人能代表他決定，對於台北市或其他縣市到底要一對一對決或者「三腳督」比較好，這也不一定看得準，例如2000年、2004年選舉情境完全不同，好的候選人會被認同才是最重要的，現在說有幾個人參選意義不大，「要演戲的、下去當主角的意志比較重要」。