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不能再修了！蘋果iPhone 6 Plus、iPad 4進入「過時產品列表」

iPad 4推128GB版本　要價799美元(圖／蘋果官網)

▲iPad 4被列入過時產品之中。（圖／資料照片）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果最新的「老式和過時產品列表」，出現了「一代神機」iPhone 6系列的iPhone 6 Plus，此外，iPad 4也出現在此列表中，也代表這些產品已經發布超過5年，代表此時若需要維修，要視零件狀況提供維修。

被譽為一代神機的iPhone 6系列，備受許多果粉喜愛，也有許多人直到今天都還在使用，根據外媒MacRumors報導，iPhone‌ 6 Plus 於2014 年 9 月與 ‌iPhone‌ 6 一起首次發布，並在 ‌iPhone‌ 7 和 ‌iPhone‌ 7 Plus 推出後於 2016 年 9 月停產。‌iPhone‌ 6 Plus 的姊妹手機‌iPhone‌ 6 目前不在復古清單上，主因是它的銷售時間更長。

iPhone 6系列在全球都大受歡迎，全系列全球賣出約2.2億支，其中被列為過時產品的iPhone 6 Plus在台灣就賣出54.5 萬支，但早在 2019 年，隨著 iOS 13 的推出，蘋果就停止支援 iPhone 6 和 6 Plus 的軟體更新。

蘋果在 2017 年重新推出了 ‌iPhone‌ 6 作為中階iPhone‌，部分地區持續銷售，當時消費者可以在 2018 年 9 月之前購買，因此，iPhone 6還需要兩年左右的時間才會成為「過時」產品。

此外，在名單內的還有第四代 iPad，是第一款使用 Lightning 接孔的 iPad 產品，兩種機型包含 WiFi、LTE 機型，皆在列入在內，兩款機型都在 2012 年 11 月上市。進入這個名單內，代表這些機型如果需要維修，必須視零件情況而定。

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