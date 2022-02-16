莫德納宣布在台設立子公司！負責供貨、支援台灣mRNA疫苗與藥物需求

▲莫德納疫苗 。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納要在台灣設立子公司！莫德納今日發布聲明宣佈台灣子公司設立計畫，將負責供貨，支援台灣mRNA疫苗及治療藥物需求；同時也將於香港、新加玻、馬來西亞設立據點，全面強化亞太地區的承諾。

莫德納現今在亞太地區已擁有日本、南韓及澳洲辦公室。這項聲明展現了莫德納對亞太地區持續性的承諾，及將亞太地區納入長期策略與商業展望的重要環節中。

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莫德納執行長Stéphane Bancel表示「台灣於2020年及與莫德納簽訂首批 COVID-19 疫苗供應協議，我們很高興宣佈將在台灣設立子公司。期待後續有更多的合作機會，能為台灣民眾提供更多 mRNA 技術的健康照護方案。」

莫德納聲明指出，計畫在台灣設立子公司的決定，顯示對台灣生技產業潛力的肯定，更反映出莫德納與主管機關良好的合作關係。除了不斷拓展mRNA 治療藥物以造福台灣及更廣泛地區，莫德納更積極招募團隊以強化的當地據點。

莫德納擴展中的產品線包括 40 個開發中計畫，其中 25 個正在進行臨床試驗。此外亦持續更新 COVID-19 策略，以因應 Omicron 等各種令人憂慮的變異病毒株，並為多種疾病和病症開發全新疫苗和治療藥物。莫德納正在研發mRNA相關藥物，以針對感染性疾病、免疫腫瘤學、罕見及超罕見疾病與自體免疫疾病提供預防和治療，並滿足目前尚未達到的需求。

莫德納在全球十二個國家設有辦公室，其中十個為子公司。莫德納的 COVID-19 疫苗已獲得 70 多個國家的主管機關核准，其中至少 19 個位於亞太地區。在台灣，莫德納的 COVID-19 疫苗目前已獲核准 18 歲以上成人接種，第二劑疫苗接種滿五個月即可接種追加劑。

莫德納與台灣所簽訂的供應協議，承諾於 2022 年開始提供 2000 萬劑 COVID-19 疫苗，以及次世代追加劑型(booster vaccine candidate)，並於 2023 年再提供 1500 萬劑。這份供應協議是在 2021 年 500 萬劑供應協議之後所追加。