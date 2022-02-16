　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最大假扣押！康友KY假帳流出　10年害人慘賠47億

康友子公司六安華源廠房破土動工時備受矚目，未料全案竟是一場騙局，工廠不但停工多時，也宣告破產。（康友製藥官網）

▲康友子公司六安華源廠房破土動工時備受矚目，未料全案竟是一場騙局，工廠不但停工多時，也宣告破產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾經風光一時的生技股后康友-KY，爆發掏空假帳無量慘跌，已下市淪為壁紙，被害人組成自救會重整公司，近來派人赴中國取得康友子公司六安華源帳冊，驚覺六安華源這10年來幾乎都處於虧損狀態，慘賠逾新台幣30億元，不但早已停工，還積欠銀行及民間債主大筆爛債，顯見康友從一開始來台申請上市即存心詐騙。

為防相關人脫產，投保中心出面替小股東求償，獲法院裁定假扣押勤業眾信聯合會計師事務所及2名會計師與康友高層共47億元，創下司法史上最高金額記錄。

康友-KY前董座黃文烈涉掏空公司百億元資產，前年潛逃出境至新加坡，目前行蹤成謎。（今周刊提供）

▲康友-KY前董座黃文烈涉掏空公司百億元資產，前年潛逃出境至新加坡，目前行蹤成謎。

檢調調閱查帳底稿等資料發現，康友2014年準備來台申請掛牌時，唯一的營收依據是從事輸液生產的六安華源，當年上市的標準必須符合最近一個會計年度稅前淨利超過新台幣1.2億元，且沒有累積虧損。

依照財報資料，康友上市前每股盈餘13.92元，子公司六安華源獲利占康友九成九的收益來源，但詭異的是，六安華源這10年來的財務狀況不佳，幾乎都處於慘賠狀態，至去年初破產前，已累計虧損逾新台幣30億元。

六安華源破產後，康友派人查帳才知該公司嚴重虧損，從帳冊（圖）可看出，自2011年至2020年間，年年獲利皆為負，僅2012年小賺。（讀者提供）

康友自救會為查明真相，從去年中接手公司後，即派人赴中國安徽省六安市稅務局，取得六安華源每年的報稅資料，並透過中國法院指定的六安華源管理人，委請當地的會計師事務所完成財務審計報告，再經公證程序將資料送回台灣供檢調查明真相，進而發現康友上市根本是一連串精心布局的騙局。

知情人士告訴本刊，六安華源的營業收入跟勤業眾信簽核康友在台灣公布的財報數字相差超過10倍，在中國也沒繳企業所得稅，與康友財報揭露大不相同。康友自救會進一步對照六安華源與康友財報，發現康友從2015年掛牌至2020年掏空案爆發這段期間，二者在帳面上的營收差距總額高達新台幣249億元，就連淨利也相差72億元，顯見康友財報數據遭嚴重竄改。

六安華源公司負債累累，廠房及機器均被抵押借錢，形同空殼，康友財報卻未揭露。（翻攝網路）

本刊透過管道取得六安華源帳冊，發現帳上有中國國家稅務總局六安市稅務局的蓋章認證，顯示六安華源從2011年至2020年間，僅2012年小賺人民幣67萬元（約新台幣294萬元），其餘皆虧損。

離譜的是，六安華源在康友公開發行前的2014年，虧損人民幣755萬元（約新台幣3,300萬元），顯然並不符合來台上市條件；到了2015年，六安華源更慘賠人民幣2,433萬元（約台幣上億元），根本非康友財報揭露的「母以子貴」。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【史上最大假扣押2】割韭菜手法大公開　爽領豐厚股利竟是老鼠會翻版
【史上最大假扣押3】18億金雞母藥廠落入通緝犯手中　上萬投資人翻本夢碎
【史上最大假扣押4】百億定存憑空消失　中國爛帳轉嫁台灣坑殺上萬散戶

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
23期疫苗10點預約！莫德納76萬劑最多　6大QA一次看
快訊／台積電實施庫藏股+美股反彈！　開盤大漲12元
余祥銓要結婚了！　激吻4年正妹女友挑婚紗
快訊／高雄爆新確診！　中油大林廠員工染疫
MLB「國民先生」宣布退休　曾敲再見轟讓王建民摔手套
「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面
周末濕冷變天恐「首波寒流」不到10℃　氣象局回應了
昔日王牌「黑暗騎士」坦承吸毒　9年大聯盟生涯恐結束
嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照
對話曝光！祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」　與謝和弦達成1共

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太陽會無人性應召站起底　「越南深田詠美」中壢逃到中山區

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

史上最大假扣押！康友KY假帳流出　10年害人慘賠47億

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面

色狼收音師爆性騷：偷吃可以調劑身心　噁心訊息截圖曝光

台灣知名副導演渣行徑曝：老婆很胖是死魚　女大生被擁捧淪小三

台灣知名副導演遭爆搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

快訊／台灣最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝　陳屍防疫旅館

起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

林志玲遭影射...小S氣：關那些人屁事　曝大S變超美「工作全推給妹妹XD」

阿蘭來叫你起床惹！笑點長在邱軍身上　九九展畫畫神技...李杰明神手過關

太陽會無人性應召站起底　「越南深田詠美」中壢逃到中山區

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

史上最大假扣押！康友KY假帳流出　10年害人慘賠47億

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面

色狼收音師爆性騷：偷吃可以調劑身心　噁心訊息截圖曝光

台灣知名副導演渣行徑曝：老婆很胖是死魚　女大生被擁捧淪小三

台灣知名副導演遭爆搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

快訊／台灣最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝　陳屍防疫旅館

起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

屏東2／19新春徵才活動　40家以上廠商釋出超過800個職缺

Skoda Kodiaq RS台東試駕！誰說聰明人不能開性能SUV？

台股大漲逾200點！指數站上18200關卡　台積電漲12元

經常落枕不要伸展脖子　「這三招」練一週改善很有感

庫藏股+美股反彈　帶動台積電大漲12元

擦貴婦乳霜也沒用！皮膚科醫師揭5個「變醜壞習慣」快改掉

爆笑京劇《春草闖堂》　國光劇團屏東藝術館演出

俄烏開打將釀全球4大衝擊！　「油氣狂飆」麵包、肉價跳漲

消費滿千抽2萬元加菜金　NARA Thai台南三井店開幕再推限定新菜色

許瑋甯經紀人「33字解答」肚皮有喜傳聞！才嫁邱澤當2個月人妻

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

社會熱門新聞

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底

上兵殺2子後墜樓！檢警相驗結果出爐

汐止公車站突傳巨響　24歲男墜樓身亡

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

林崑海病逝！罹鼻咽癌2年未開刀

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

銀行副理淪「閃靈刷手」真相　約炮購毒都靠它

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

鄉長偷情遭勒索600萬元！檢查出案外案

驚駭騙局部署10年　康友KY假帳曝光

嘉義布袋比特犬咬死鄰犬　飼主是鎮民代表

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

冬季最大挑戰！　恐寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

抖音網紅酸台灣沒快車！賽車教父怒約戰

周末冷空氣　恐成首波寒流

祈錦鈅「下最後通牒」逼莉婭道歉！　揚言退演藝圈

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

大雨倒春寒！下波更強寒流連3天

米可白舊照洩「真實名字」　網：侯友宜是對的！

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面