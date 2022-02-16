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9月起高中生8點10分到校、早自習禁考　北市4明星高中給答案

記者黃翊婷／綜合報導

台北市成功高中率先宣布取消強制早自習、廢除朝會，學生每天早上8點10分到校即可，相當於可以多睡半小時；另外，北一女、師大附中、松山高中也相繼表態，例如師大附中學生有2天可以8點10分到校，松山高中則首創出席8次朝會可銷1支警告的措施。教育部長潘文忠15日表示，預計3月初就會公布實施方案細節，9月正式上路，以高中生為主。

▲▼ 北一女中,開學防疫,進校園 。（圖／記者崔至雲攝）

▲北一女早已取消強制學生參加早自習。（資料照／記者崔至雲攝）

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成功高中過去規定學生週一、二、三需要在早上7點45分以前到校，否則會被記遲到，而且校方會不定時舉行朝會；但在本學期校務會議中，師生高票通過「取消強制早自習，每天早上8點10分前到校即可」以及「廢除朝會」，而且從開學首日便開始實施。

校方表示，對學校而言，朝會的其中一項重要功能是「傳達訊息」，或對學生的生活常規進行提醒，然而這種宣導方式學生多半認為效益不大，提案中將早自習舉行朝會升旗條文刪除，改成「朝會或講座活動，建議調整於班週會或其他時段進行，讓學生更能參與」。

▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲高中生預計9月起早上8點10分到校即可，而且早自習禁止考試。（示意圖／記者李毓康攝）

除了成功高中之外，同樣位於台北市的另外3所明星學校也陸續表態，其中北一女早已取消強制早自習；師大附中則是自109年學期開始，學生有2天（週一、五）可在早上8點10分到校，不算遲到；松山高中首創出席8次朝會可銷1支警告的措施，出席4次朝會可抵1次愛校服務，到校時間也調整為週一、五早上8時10分前到校，週二、三、四早上7時40分前到校。

關於高中、國中以及國小學生是否延後上學一事，教育部長潘文忠15日表示，與各縣市政府討論之後，各界比較傾向第一節課前的時間由學生自由運用為主，並減少朝會次數，早自習不能考試，預計3月初會正式公布實施方案細節，今年9月上路，目前先以高中生為主，讓學校有幾個月的時間進行調整與規劃。

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