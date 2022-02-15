9月起高中早自習不得考試　青民協籲公私校都要落實

▲對於高中早自習自由參加、不得考試，青民協呼籲教育部要讓公私立學校都可落實。（圖／青民協提供）

記者許敏溶／台北報導

針對中小學延後上學議題，教育部長潘文忠今（15日）指出，早自習讓學生自由運用、不能考試，並減少朝會次數，預計今年9月正事實施，台灣青年民主協會（青民協）稍早表示，教育部此舉呼應108課綱中強調的學生自主學習精神，也呼籲教部，利用新法上路時間研議相關配套措施，並與第一線老師、家長及私校進行全面溝通，讓新法上路後各校公、私立學校都可落實，不要再發生「教育部訂一套、學校做一套」情形。

成功高中在日前校務會議高票通過取消強制早自習、廢除朝會，引發各界熱烈討論，教育部長潘文忠下午也宣布，未來學生早自習可以自由參與，在第一節課前到校即可，預計三月初公布方案細節，包括早自習與第八堂課不可考試方案將採最低標準，一學期朝會最多不可以超過幾次等等，預計111學年度實施，將以高中生為主。

▼教育部長潘文忠宣布今年9月起，高中生早自習可以自由參與。（圖／記者許敏溶攝）

對此，青民協肯定教育部正面回應延後上學訴求，且提出具體時間表，青民協表示，在現行課綱未調整前提下，延後到早上9時30分上學，確實有相當程度困難，但全面開放早自習自由參與，就是全面檢討學生在校時間過長、休息時間不足的第一步，學生未來上學也不需要匆匆忙忙，可以有更充分休息時間。



青民協認為，教育部取消全面強制早自習，並非將這段時間廢除，而是將更多時間還給學生自主規劃及利用，也呼應108課綱中強調的學生自主學習精神，高中階段學生是有能力規劃、決定如何利用早自習時間，也呼籲教育部，利用新法上路前半年多時間，好好研議相關配套措施，並與第一線老師、家長，特別是私立學校進行更全面溝通，務必讓新法上路後各校不分公、私立都可以落實，不要再發生「教育部訂一套、學校做一套」的情形。