應徵就送6600元料理兌換券！豆府餐飲擴大徵才　預計錄用350位

▲由豆府餐飲集團代理的泰國必比登炒河粉Baan Phadthai泰帕家今年前進新竹及台南拓點。（圖／豆府餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

看準台灣消費力提升及疫情趨緩，豆府餐飲集團將持續擴張版圖，為此，豆府旗下八大品牌將於本月啟動擴大徵才計畫，2月17日、2月18日連續兩天於集團總部舉行大規模徵才，而且只要參加本次擴大徵才活動，即贈八大品牌40道免費料理、總價值超過6600元的集團料理兌換券，讓求職者可一次暢吃八大不同品牌的經典料理。

這次豆府餐飲集團全台共釋出超過100位儲備幹部職缺，加上內場、外場正職人員、計時服務人員等，預計錄用超過350位以上餐飲人才。

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▲涓豆腐。（圖／豆府提供）

豆府更於今年度1月1日起，正職人員平均調幅8.5%，計時人員調幅11.25%，集團平均調幅9.5%。除了既有月薪外，依公司政策員工分紅以盈餘15%為提撥金額，每季考績出色門市員工，分紅獎金更有機會超越本薪。福利部份，豆府餐飲集團不同於一般公司結婚或生育僅提供獎勵紅包，豆府則是直接加薪；育有子女的員工，更提供「就學補助金」專案，從幼稚園階段即可以申請，國小、國中、一路到高中學費，每學期不限名額的補助金。

▲台積電持續徵才。（圖／記者高兆麟攝）

另外，台積電在全球產業地位攀升，加上全球晶片荒，近期不斷擴廠，人才需求量大，最近更開出「做美中台關係研究」的職缺，要找政治學博士；同時也開出政治系學生暑假實習的名額。

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩在臉書表示，這幾天台灣政治學界大事，就是台積電開了缺，說要徵政治學博士，計畫做美中台關係的研究、政治經濟學，「據說報名十分踴躍。」