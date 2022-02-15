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社會 社會焦點 保障人權

婦拿2顆總價10元洋蔥未結帳　挨告竊盜罪業者索賠5萬元

▲桃園市黃姓婦人去年8月在八德區忠孝街某商行購物時，被業者指控竊取價值10元2顆洋蔥放入購物袋，事後索取5萬元和解不成。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市黃姓婦人去年8月在八德區忠孝街某商行購物時，被業者指控竊取價值10元2顆洋蔥放入購物袋，事後索取5萬元和解不成。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓婦人去年8月在八德區忠孝街某商行購物，欲離開時被劉姓業者指控購物袋內有商品未結帳，黃婦出示購物袋內發現有2顆價值10元洋蔥未結帳，黃婦聲稱忘記付帳也願意付錢，劉姓業者卻要求5萬元和解，雙方鬧進警局。檢察官偵訊時，業者聲稱黃婦確實偷洋蔥放入購物袋，但因現場並無監視器，無法認定黃婦犯行，加上黃婦沒有前科，第一時間表表示願意付款，將全案不起訴處分。

檢警調查，62歲的黃姓婦人去年8月29日中午12時30分許在八德區忠孝街商行購物，見店內無人，隨手拿了2顆價值10元洋蔥放入購物袋隨即離開，劉姓業者發現後上前提出質疑，聲稱黃婦竊取洋蔥，黃婦則辯稱忘記付帳願意付錢，但劉卻要求黃付5萬元才願意和解，由於雙方差距過大鬧進警局。

黃婦在檢方複訊時辯稱，因為當天買的東西太多，買了很多蔬果，她分別裝入不同袋子，結果忘記付帳，當時有向劉姓業者說願意付錢，但劉卻堅持要她拿出5萬元；劉姓業者則堅稱，看見黃婦將洋蔥偷偷放入購物袋內。

檢方調查後，由於業者無法提供其他證據，現場亦無監視器畫面佐證，加上黃婦並無前科紀錄，被查獲時也當場表示要付款，該物價值為10元，是因為劉姓業者要求金額高達5萬元而未能和解，認定無積極證據佐證黃婦有竊盜犯意，將全案不起訴處分。

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