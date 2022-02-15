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車廠淫老闆用「生命之水」出招　女友2閨蜜被載回家慘淪性玩具

▲桃園市八德區某車廠顧姓業者去年8、9月間兩度在餐宴酒品內摻入「生命之水」。導致女友2閨蜜泥醉之際，撫摸胸部與指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市八德區某車廠顧姓業者去年8、9月間兩度在餐宴酒品內摻入「生命之水」。導致女友2閨蜜泥醉石，徒手撫摸胸部並指侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某車廠顧姓男子去年8月與9月間兩度利用餐宴時，在酒品中摻入高濃度酒精成分之「生命之水」，導致女友2名閨蜜因不勝酒力呈現泥醉，顧男再委託不知情員工載回租屋處，對2名女子撫摸胸部，並予以指侵得逞，受害女子懷疑遭下藥並調閱酒館監視器畫面發現顧男拿出小瓶裝液體摻入酒品，憤而報警提告；桃園地檢署複訊時，顧男坦承犯行，檢方偵結依藥劑強制性交未遂等罪嫌將顧男提起公訴。

檢警調查，39歲的顧姓男子在八德區開設車廠，據女子指稱，去年8月14日晚間，顧男到台北市某酒館用餐，竟對女友之閨蜜酒品內摻入高酒精濃度成分之「生命之水」，女子飲用後因不勝酒力陷入泥醉且神志不清狀態，委託車廠不知名男子將女子載回桃園八德租屋處，趁其酒醉昏沉之際，以違反女子意願撫摸其胸部與下體，並欲對女子進行性侵時遭女子激烈反抗而未遂。

翌日女子清醒後仍覺得全身無力，懷疑自己被下藥，到醫院檢驗有無藥物反應，並向酒館調閱監視畫面，發現顧男案發時曾拿出小瓶裝液體加入其飲用酒類內，憤而報警提告。

此外，檢警還查出，顧男還在去9月30日凌晨，以歡送女友閨蜜離職酒會，趁機對另1名女友閨蜜以同樣方式，在其酒品摻入「生命之水」，女子後來因酒精發作呈現昏迷，顧男命車廠友人幫忙將女子攙扶至車上載回八德租屋處，見女子呈現昏迷泥醉狀態，徒手撫摸其胸部再以手指性侵女子陰道，違反其意願下性侵得逞。女子返回住處後仍覺得身體不適且全身無力，也懷疑自己被下藥遂報警處理。

顧男在檢方複訊下，對於犯行均坦承不諱，檢方根據2名女子、證人供詞與酒館監視畫面、翻拍截圖與顧男將女子載回租屋處監視畫面等佐證，足以認定顧男犯行明確，偵結依以藥劑強制性交未遂與以藥劑強制性交罪嫌將顧男起訴。

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