70歲男化療竟襲胸護理師！一次不夠又摸大腿往上滑　她崩潰提告

▲護理師在病房內遭化療病患揮手襲胸、猛抱大腿2次性騷擾。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

年近70歲的歐姓男子因為罹癌住院接受化療時，餐點出了問題，1名年輕護理師向他說明解釋時，歐男詭異傾身向前，護理師以為他要看自己的名牌，不以為意，冷不防遭歐男揮手碰觸胸部，後來護理師巡房時，又遭歐男抱住大腿，還順勢往上滑動，護理師嚇得報警，台北地檢署15日起訴歐男涉嫌性騷擾罪。

歐男是在2021年12月間住進台北市大安區某教學級醫院，準備接受2天1夜的化療，不過由於行政流程上出了問題，被害護理師首日就親自向歐男重新確認住院期間餐點，此時坐在床上的歐男身體不斷往前傾，護理師以為歐男想知道自己的名字，索性把名牌拿下來，拿近點讓歐男看清楚。

沒想到護理師把名牌別回胸前時，歐男突然伸手一揮，碰觸護理師的胸部，護理師嚇了一跳，但因個性內向害羞，也不敢貿然質疑歐男，直到後來護理師定時巡房時，歐男猛地抱住小護士的左大腿，手還順勢往大腿根部滑上去，護理師這次不再忍，決定提告。

歐男到案時只承認確實為了治療曾住院，但完全否認犯行，雖然病房內沒有監視畫面或目擊證詞可供佐證，但檢察官考量護理師沒必要無端指控年紀明顯較長的歐男，因此仍根據護理師的指證，將歐男依涉嫌違反《性騷擾防治法》提起公訴。