尾隨捷運短裙正妹上手扶梯　色男「想拍清楚」伸手撩裙下場曝

▲黃姓男子偷拍裙底風光不夠，還伸手撩裙因此碰到女子身體，再吃上性騷擾罪（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子深夜搭捷運時，在車廂上看到1名穿著火辣的年輕女子，不但拿起手機猛拍，還尾隨女子下車，在手扶梯繼續偷拍裙底風光，為了拍清楚一點，竟然伸手撩裙，因此碰觸到女子的大腿根部，女子嚇到回頭怒斥，並向站務人員求救，台北地檢署起訴認定，林男除觸犯妨害秘密罪，還有趁人不及防備性騷擾罪。

據了解，林男過去就曾被控涉嫌妨害秘密，因和解獲得撤告，2021年7月22日深夜11點半，他搭乘台北捷運時，在空蕩蕩的車廂上，剛好有另名年輕女子，穿著露背、露肩的一件式深色短洋裝，雖然戴著口罩，仍看得出是個五官深邃正妹，林男直接在車廂內，就拿起手機拍了兩張。

列車在古亭捷運站停下後，林男尾隨女子下車，明明沒什麼乘客的時間，林男卻緊跟在後，女子突然覺得大腿根部被摸了一把，回頭看到林男拿著手機正在拍她裙底，大聲質問林男在幹什麼。

林男安靜地跟著女子到站口閘門，與站務人員一同等警方到場，其實低頭偷刪照片後交出手機，但仍被檢警還原，林男坦承為了要拍清楚一點，所以想去把女子穿得短裙撩起來，不小心碰到女子，檢察官調查後依法提起公訴。

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