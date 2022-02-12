女保險員一句「車子好大」　男同事回「有我大嗎」遭判賠3萬

▲女保險員說「車子好大」，男同事回「有我大嗎」，被法院認定是性騷擾，判賠3萬。（圖／達志示意圖）

記者林彥臣／綜合報導

一位在人壽公司上班的女保險員，與李姓男同事在公司停車場抽菸，看到一輛車駛入，隨口說了一句「這輛車子好大」，李男回一句「有我大嗎...給妳看看」，被女保險員認定性騷擾，求償60萬元，台北地院日前判李男應賠3萬元。

事情發生於2020年12月間，兩人在通訊處停車場前抽菸，一輛車子駛入場內，她驚呼「這輛車好大」。李男聽到後回「說什麼好大，有我大嗎？不然走啊！給你看看」。

女保險員認為李男對她言語性騷擾，之前還多次從背後接近她，趁她彎腰拿東西時，發生不當肢體碰觸，導致她心理遭到創傷，出現恐懼、焦慮，甚至與男性只是近距離共處就會產生不適感，為此還多次尋求心理諮商。

▲李男除了對女保險員開黃腔，還曾經對她肢體性騷擾（圖／達志／示意圖）



女保險員主張，李男開黃腔對她造成心理壓力，甚至離職，因而提告求償60萬元。

北院調查，李男不否認說過那些話，並曾在公司早會當著大家的對女子說「「姐，單純就黃色笑話，開玩笑的部分，我可以道歉，肢體接觸的部分，我打死...」，可見得李男承認那些話屬於黃色笑話。

北院認為，李男不否認開黃腔，亦曾向被害女感到遭冒犯而表達歉意，主觀上有性暗示，侵犯人性尊嚴，日前判李男應賠3萬元，全案可上訴。

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