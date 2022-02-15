鄭文燦：亞旭三階段復工　居隔移工隔離期滿才評估開工日期

▲桃園市長鄭文燦15日主持市府防疫專案會議時表示，日翊物流已於昨天復工。另外，亞旭電腦將分三階段復工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議情逐漸收斂，市長鄭文燦15日主持市府防疫專案會議時表示，日翊物流公司已於昨天復工，市府將持續進行定期篩檢與健康監測以確保營運安全。至於亞旭電腦公司，將分三階段復工，其中第三階段復工，需待253位延長居隔移工隔離期滿後，再行評估全面復工日期。

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▲桃園市府15日召開防疫專案會議，市府各局處單位到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，日翊物流公司已於昨天復工，未來市府將持續進行定期篩檢與健康監測。亞旭電腦公司將分成三階段復工，第一階段已於2月7日開放本國籍員工進駐廠區辦理行政作業與復工準備；第二階段亞旭正職員工已於昨天完成快篩，結果全數為陰性，因此市府同意其專職員工或工期超過1個月以上的員工，上工前需檢附3日內PCR陰性報告證明、入廠前快篩陰性，即可上工。

至於第三階段復工，鄭文燦說，需等待253位延長居隔的移工隔離期滿後，再行評估全面復工日期。企業定期快篩有其必要性，企業復工後仍需進行定期快篩監測，原則上至少每週1次、為期2週，以確保職場安全。

▲桃園市府防疫專案會議上，衛生局長王文彥（右）針對疫情部分提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，因應勞動部2月15日啟動第2階段移工專案引進，移工須入住防疫旅館，鄭文燦強調，桃園市共有24家防疫旅館參與本專案，提供1,504間房間；因桃園外籍移工人數高達11萬3千人，佔全國移工比例相當高，短期內需求較大，因此移工專案引進初期，桃園防疫旅館將以桃市產業類移工雇主優先考量，社福類則不受限，後續再以滾動式調整。

鄭文燦還說，為方便移工居家檢疫期間進行PCR採檢，市府已安排中壢天晟、桃榮、敏盛等三家醫護團隊至防疫旅館協助採檢，移工在居檢與自主健康管理期間，除PCR採檢外，亦須配合進行快篩，做好健康監測。開放移工專案引進，有助於解決國內缺工問題，但防疫規範也需加嚴管制，市府將採取嚴謹作法，確保引進移工的同時也落實防疫。

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