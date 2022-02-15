LINE官方帳號不是機器人！她「狂傳私人照」才知真相：後台都看光

▲其實所有訊息LINE官方帳號都有真人會看。（圖／翻攝自抖音＠happytime0118）



記者黃可昀／綜合報導

民眾LINE都會加一些官方帳號，通常會收到罐頭訊息的回覆，本以為是程式機器人在回訊息，直到自己辦了官方帳號才得知驚人真相！抖音網紅「阿比」先前辦了LINE官方帳號，意外發現其實用戶傳訊息，官方那一端全都一覽無遺，習慣把官方帳號當個人記事本的人，其實早就被看光光了！

阿比（＠happytime0118）先前在抖音發布影片，她原本以為LINE的官方帳號都是機器人自動回覆，並非真人在線上回訊息，於是她會傳私人照片、檔案到LINE官方帳號，心想反正沒人會看見，就把對話當成個人記事本，暫存一些重要資料。

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▲別再把LINE官方帳號當記事本。（示意圖／記者曾筠淇攝）



結果前陣子自己創立了一個LINE官方帳號，才驚覺「後台其實什麼訊息都看得到」，也就是說自己以前傳的照片、文件，LINE官方早就全都看光了，其實是有真人在過濾訊息的，得知這真相感到十分驚訝。

網友也驚呼，「原來不是只有我這樣」、「跟我一樣欸，我也以為官方line是機器人，我就拿來當日記，結果他直接罵我髒話」、「我唱歌都存在那邊......」、「後台的人應該也很無言」。內行人提供了2項替代方案，可以建立1人群組，或是將訊息儲存至「keep」功能，就能當作記事本使用，完全私人，不用再怕尷尬的照片或檔案被其他人看見。

參考連結：影／Line邊緣系「1人群組」超狂用法曝光！內行人神8開...簡單4步驟快跟上