3月中檢疫改10+7！專家曝「天數縮短關鍵」　最樂觀年底可出國玩

▲民眾殷切期盼解封，專家表示最樂觀情況下，年底有望出國。（圖／記者劉亮亨攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球已超過兩年，各界都期盼邊境解封。中央流行疫情指揮中心也宣布未來鬆綁方向，居家檢疫將縮短為10+7，另也會放寬商務人士入境許可條件，新政策盼在3月中開始實施。而在出國方面，感染科醫師黃高彬表示，目前看起來本土確診案例有在減少，如果以最樂觀的情況來看，最快年底有機會出國，但返台仍需有檢疫措施。

指揮中心未來將縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理，檢疫方式以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。

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而放寬商務人士入境，也比照縮短檢疫，在PCR檢測方面，必須在入境時及檢疫期滿前（第10天）各採檢1次，檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，也就是需要做2次PCR和4次家用快篩。

針對檢疫縮短，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，會以10天作為依據，主要是Omicron幾乎百分之百會在10天內發病，而一般新冠潛伏期是14天，從現在開始算，經過兩個潛伏期大概就是3月中，如果本土疫情穩定，應該是沒問題的，目前看起來算樂觀。

▲台灣去年爆發機場群聚事件，至今仍面臨本土疫情。（圖／記者邱顯燁攝）

黃高彬也舉國外為例，Omicron潛伏期是2.9~3.4天，幾乎百分之百會在10天內發病，所以才把14天降到10天，目前美國已經縮短到5天，日本和韓國7天，香港是從21天降到14天，新加坡跟台灣一樣，從14天降到10天，所以未來檢疫天數訂在10天是合理的。

黃高彬說，實際上現在本土確診案例有在減少，這幾天都沒有爆量增加，再經過2個潛伏期，基本上那時候感染者都沒有傳播能力了，如果以潛伏期和發病時間來算的，3月中實施應該是可以接受的，當然也希望國內可以在這週全力把這波本土疫情清零。

而在商務客入境放寬方面，黃高彬也直言「這就是比較傷腦筋的事情」，因為每個國家疫情不一樣，風險等級不一樣，放寬條件都是需要考慮的，必須思考國外疫情，就像今年過年前到過年後，很明顯可以看到美國回來的陽性感染者比較高，就需要特別注意。

另外，在民眾都期盼的出國旅遊方面，黃高彬坦言，開放出國玩一定會比較慢，尤其國人感染者相對少，沒有感染的人都是可能被感染的族群，出國回來檢出，一定就要馬上要隔離，這有可能會引發民怨，若要以最樂觀的情況來看，最快或許年底有機會，但仍需要搭配檢疫措施。