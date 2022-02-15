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全台最勇男人！情人節送老婆「2座蓮花寶塔」　畫面太莊嚴網笑翻

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲殯葬業男人送老婆的情人節禮。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

昨天剛過完情人節，可說是幾家歡樂幾家愁，還有人送禮反而害老婆啞口無言！一名從事殯葬業的人夫表示，今年情人節他特地準備了與眾不同的大禮，鮮花、巧克力已經不稀奇，他直接奉上2座巨型寶塔，看起來相當威嚴氣派，老婆收到這份大禮則是哭笑不得。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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▲寶塔還不忘插上賀卡。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「殯葬業就是該有殯葬業的過節方式」，昨天情人節他送了一份絕對沒人敢送的大禮，正是2座比老婆還要高的蓮花寶塔，一擺上桌就盛氣凌人，最上頭還插了2支「情人節快樂」的賀卡，不知該說浪漫還是莊嚴。

老婆一看到這禮物「白眼都快翻到後腦勺了」，沒想到情人節會收到蓮花寶塔。原PO解釋，他送這份禮物不是亂送或觸霉頭，老闆是使用「吉事的壽生蓮花紙」來製作，並非往生紙，所以這2座寶塔其實有祝福的寓意。

網友笑回，「千萬別丟了！馬上自己就用得到了」、「老闆很用心的，這是神明祝壽用的，並不會不吉利」、「至少老婆也能接受，真的要好好珍惜」、「剛好晚上可以拜三界公～誠意十足」。

▼擺上寶塔佛廳瞬間升級。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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