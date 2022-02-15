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36歲海歸男8年相親124次　列清單避免遇上重複對象

▲36歲男子8年內相親124次無果。（圖／翻攝齊魯晚報）

▲山東一名36歲男子8年內相親124次都沒有結果。（圖／翻攝齊魯晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸山東一名36歲海歸男子李華（化名）在家裡的催促下，8年內相親124次都沒有結果。由於李華害羞、內向加上軟弱的性格，相親對象往往在和他相處過一段時間後，表現便逐漸趨向冷淡，最後走向分手一途。李華坦言，相親這麼多次最大的感觸，可能就是，「相親看條件，但愛情不看。」

▲36歲男子8年內相親124次無果。（圖／翻攝齊魯晚報）

▲男子替相親過的女孩製作清單，避免重複遇上對象。（圖／翻攝齊魯晚報）

《齊魯晚報》報導，從李華畢業開始，這種關於「找對象」的催促就沒有斷過，每個親戚的手機裡都有李華的年齡、介紹和照片，然後像撒網一樣的撒向自己的朋友圈，再將收集到的女孩條件進一步篩選，選出合適的一起討論，安排相親。

在相親的過程中，李華是最後一步被通知的「工具人」，親戚家人們覺得合適的對象，李華就會應約接觸。很多女孩在第一關就會被篩選掉，「最好是濟南本地女孩，除了脾氣性格等軟條件，還要有家庭、父母工作、父母文化、退休養老金、女孩學歷、編制等等要求。」

按「相親市場」的條件要求，李華的履歷和工作都屬於「硬通貨」。李華出身書香門第，985大學的本科，世界Top50名校的海歸碩士，回國後進入省屬一家高校成為大學老師，再加上位在濟南的學區房、車子等都已經置辦完成。因此，幫李華介紹的相親「資源」數量相當多。

▲36歲男子8年內相親124次無果。（圖／翻攝齊魯晚報）

▲男子形容自己養魚插花的生活如同退休人士一般無趣。（圖／翻攝齊魯晚報）

李華透露，「進入濟南這個相親市場後，大家都在一個圈子裡，很容易會碰到，為了避免這種尷尬，我就給每個見過的女孩子列了一個文件夾，裡面有她們的個人信息，避免再遇到同一個人。」

李華交往時間最長的女孩是一位心理醫生。兩個人交往7個月後，李華非常鄭重的提出希望能夠讓關係更進一步。心理醫生先是回覆，「我考慮一下」後來她通知李華，「我們可以牽手了。」最後，李華覺得對方對自己太過於冷淡，提出了分手，對方也僅是回了一句，「好的。」

李華表示，作為一個36歲的男人，從小被父母嚴格的約束，從來都不敢越雷池一步，甚至從小到大的所有決定，都是父母和親戚們來一起商量決定，「雖然想要改變，他想要改變，但又覺得這麼多年對家庭的依賴，已經無法擺脫這種原生家庭的束縛，也造成自己很多時候沒有勇氣去選擇。」

與交往3個月左右的相親對象分手後，李華承認，結束原因是漸漸地沒有話說，「她希望我能主動一點，覺得我不喜歡她，其實我就是這種性格，我不敢牽女孩子的手，但是我希望她能主動挽住我的胳膊。」
 

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