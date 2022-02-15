木頭男情人節「煮草莓咖哩飯」　她心臟爆擊！54字卡片閃瞎：必學

▲男友首次下廚，端出草莓咖哩讓原PO傻眼了 。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

木頭男友居然開竅了！一名女網友驚呼，本想著男友一定忘了2月14日是情人節，因此不抱任何期望，結果打開家門，家裡出現浪漫燈具、巧克力蛋糕，最驚嚇的在後頭，男友竟煮了「草莓咖哩飯」，讓原PO自嘲「整個小心臟都要被爆擊惹」，最後還有一張小卡片，就連單身狗也認輸了「太厲害了，難怪我沒女友！」

一名女網友在Dcard表示，昨日下班回家途中，已哀怨做好心裡準備，「我們家木頭男...今年一定又因為工作忘記情人節，工作狂都這樣嗎嗚嗚嗚。」豈料打開門後，映入眼簾的「是充滿少女的燈串」，再往桌上看又有驚喜，「是一個我最愛的巧克力蛋糕！」

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原PO揉一揉眼睛，確認真的沒在作夢，「天啊！整個小心臟都要被爆擊惹」，而男友一臉自豪端出兩盤「草莓咖哩飯」，讓原PO傻眼了。

照片可見，男友將草莓切片，圍著咖哩一圈精細擺盤，最上端又放了一顆完整的草莓，這一幕讓原PO非常衝擊，但為了給男友面子，她擠出微笑品嚐一番，結果驚呆了，「不可能吧，草莓跟咖哩會不會太搭惹～他精心挑選的草莓雖然口感略酸，但搭上我最愛的金牌大辣咖哩，竟然恰到好處也不會太搶戲。」

一直處於震驚狀態的原PO笑虧，兩人早已進入老夫老妻的模式，而此次男友第一次下廚就解鎖人生，讓她彷彿重拾戀愛滋味，就像是草莓一樣酸酸甜甜的。等到原PO吃完後，男友又溫柔喊話，「妳看下面～」

只見男友親手寫的小卡片，「Dear～雖然我很不懂浪漫，但我只想告訴妳，尬哩在一起，莓一天都很開心，感謝妳願意走進我的世界裡，未來也請多多指教！」

▲男友手寫54字，閃瞎網友了。（圖／翻攝Dcard）



原PO心花怒放之餘，也感動到眼眶泛紅了，「到底是誰教的啦！太感動了惹。」看著對愛情遲鈍的男友化身成暖男，讓原PO好奇突然開竅的原因？男友才透露，看到原PO朋友都有收到很棒的情人節禮物，覺得也不能虧待原PO，因此請教朋友這一系列浪漫絕招。

文章曝光後，底下引來4千多名網友羨煞回應，「咖哩在一起，莓一天都很開心，這句話我要跟妳男友學起來，實在太神」、「求草莓咖哩食譜」、「太厲害了，難怪我沒女友」、「原本看到草莓配咖哩感覺很黑暗，但是看到照片好像覺得滿不錯的」、「閃瞎我的單身狗眼」、「這個太讓人融化了啦哈，10次木頭換一次浪漫」、「本篇最意外的，是草莓加咖哩是好吃的」。