　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美印太戰略「保護台海和平」　國台辦：敦促美方別在台灣問題玩火

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2021.12.29） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國白宮今（14日）公布印太戰略報告，內容指出美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有一個依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（14日）最新回應指出，敦促美方不要在台灣問題玩火，「印太戰略」在涉台問題上嚴重干涉中國內政，民進黨當謀「獨」挑釁終將失敗。


馬曉光說，台灣是中國神聖領不可分割的一部分，台灣的前途只能也必須全體中國人民共同決定。祖國統一是台灣前途所在、利益所系。美方「印太戰略」在涉台問題上嚴重干涉中國內政，違背一個中國原則和國際關係基本准則，給台海和平穩定帶來損害，我們堅決反對。

馬曉光強調，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，不要在台灣問題上玩火。民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，充當反華遏華棋子，必將以失敗告終。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

大陸外交部發言人汪文斌稍早也在例行記者會上應詢也表示，美方這種復辟冷戰思維和集團政治的所謂「戰略」毫無新意，更無前景，只會給亞太地區帶來分裂和動蕩，必將受到地區國家的警惕和唾棄。

汪文斌指出，以所謂「中國威脅」為藉口搞什麼「印太戰略」，本身就是居心不良、來者不善。美方所謂「印太戰略」說一套做一套，聲稱要「推進地區自由開放」，實際上卻通過三邊安全夥伴關係，四邊機制構建封閉排他的小圈子；聲稱要強化地區安全，實際上卻製造嚴重核擴散風險，破壞地區和平穩定；聲稱要促進地區繁榮，實際上卻挑動地區國家間的對立對抗，衝擊地區多年來形成的以東盟為中心的區域合作架構，對地區合作成果和未來發展前景構成嚴重威脅。

汪文斌強調，這種復辟冷戰思維和集團政治的所謂戰略毫無新意，更無前景，只會給亞太地區帶來分裂和動蕩，必將受到地區國家的警惕和唾棄。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
它不是牛津鞋！連鞋店也叫錯「最大差別曝」　網推：長知識
老公求歡一半鬧鐘突然響！女星強迫停機　他崩潰告狀
KID首曝光正妹女友長相！　「超閃情侶合照」公開
男大生心肌梗塞！醫驚「80%堵住」：吃出來的　超致病菜單曝
公設比82%！師大套房主建物「不到4坪」　資深房仲也驚呆
今年是桃花年！命理師曝3招「終結單身」　情人節1舉動恐招孽緣
快訊／新北室內設計師足跡增加！　曾去誠品「這間分店」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美印太戰略「保護台海和平」　國台辦：敦促美方別在台灣問題玩火

傳逾130港人來台尋「政治庇護」　陸委會：不便透露具體數字

港3歲染疫女童重症「送入加護病房」　4%確診者小於4歲家長陷恐慌

奧委會稱北京冬奧收視創歷屆新高　陸：奧林匹克精神的充分體現

回應「是否撤離駐烏使館人員」　大陸外交部：目前正常工作

香港今增2071例確診　初步陽性4500多例

專家：香港疫情處於爬山期　仍有超過160萬人未接種

全面聚焦備戰打仗！　習近平簽署《軍隊裝備試驗鑑定規定》

港旅遊業慘受重創　去年旅客激減99.8%「百間旅行社倒閉」

海盜船狂搖！男嘔吐物「噴射前兩排」　女崩潰：聞到濃濃榴槤味

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

騎士山路遇「雞群突襲」擋路　沿途慘叫不停！比雞叫還大聲

美印太戰略「保護台海和平」　國台辦：敦促美方別在台灣問題玩火

傳逾130港人來台尋「政治庇護」　陸委會：不便透露具體數字

港3歲染疫女童重症「送入加護病房」　4%確診者小於4歲家長陷恐慌

奧委會稱北京冬奧收視創歷屆新高　陸：奧林匹克精神的充分體現

回應「是否撤離駐烏使館人員」　大陸外交部：目前正常工作

香港今增2071例確診　初步陽性4500多例

專家：香港疫情處於爬山期　仍有超過160萬人未接種

全面聚焦備戰打仗！　習近平簽署《軍隊裝備試驗鑑定規定》

港旅遊業慘受重創　去年旅客激減99.8%「百間旅行社倒閉」

海盜船狂搖！男嘔吐物「噴射前兩排」　女崩潰：聞到濃濃榴槤味

台灣比烏克蘭更重要！　美國應避免對俄、中兩面作戰

小S狂讚大S變美「素顏像畫粉底」　曝她離婚後日常：放在家好可惜

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

周杰倫親下廚煮情人節大餐！　「菜色超親民」昆凌甜讚：簡單幸福

1顆湯圓要快走20分鐘！營養師教「熱量不爆表」4秘訣：別配紅豆湯

法國南部城市發生嚴重「爆炸案」　至少7人死亡

6件小事讓「遠距離戀愛」加溫！即使相隔兩地，心還是0厘米

侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

KID首曝光正妹女友長相！　情人節公開「超閃合照」網狂讚：真的美

美印太戰略「保護台海和平」　國台辦：敦促美方別在台灣問題玩火

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

大陸熱門新聞

全面聚焦備戰打仗！　習近平簽署《軍隊裝備試驗鑑定規定》

拿不出220萬聘金！女友被家人拖走

車墜河3死！　男孩獨活返家又崩潰「媽離奇倒亡」

警察在星巴克門口吃便當！遭店員驅趕影響品牌形象

上海網紅酒店「掛牌百億求售」

交易員1動作害公司虧5510萬　3天還清

欠薪離職遭批不共患難　他駁人資：跪太久站不起來？

陸Up主抄襲台灣YT　小玉、放火全受害

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

南韓選手輸給大陸　一動作被罵爆

徐州8孩母最新畫面曝！不斷哀求：放我走吧

同款同色車相撞...2駕駛竟「同年同月同日生」

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

台商重鎮蘇州工業園4人確診 凌晨急發通報全員核酸

更多熱門

相關新聞

澳洲：俄若入侵烏克蘭　中國將加強壓迫台灣

澳洲：俄若入侵烏克蘭　中國將加強壓迫台灣

澳洲國防部長杜登提醒，烏克蘭危機惡化勢將牽動印太地區的安全情勢；他相信若俄羅斯入侵烏克蘭，中國將更加明目張膽地打壓台灣。

美日外長會談　重申台海和平穩定重要性

美日外長會談　重申台海和平穩定重要性

台灣不是烏克蘭　要記取經驗避戰

台灣不是烏克蘭　要記取經驗避戰

美對台28億軍售　國台辦回應

美對台28億軍售　國台辦回應

汪洋會見洪秀柱　

汪洋會見洪秀柱　

關鍵字：

國台辦馬曉光台海印太報告

讀者迴響

熱門新聞

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

依依首曬納豆病床照！

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

更多

最夯影音

更多
日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面