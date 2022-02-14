美印太戰略「保護台海和平」　國台辦：敦促美方別在台灣問題玩火

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國白宮今（14日）公布印太戰略報告，內容指出美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有一個依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（14日）最新回應指出，敦促美方不要在台灣問題玩火，「印太戰略」在涉台問題上嚴重干涉中國內政，民進黨當謀「獨」挑釁終將失敗。



馬曉光說，台灣是中國神聖領不可分割的一部分，台灣的前途只能也必須全體中國人民共同決定。祖國統一是台灣前途所在、利益所系。美方「印太戰略」在涉台問題上嚴重干涉中國內政，違背一個中國原則和國際關係基本准則，給台海和平穩定帶來損害，我們堅決反對。

馬曉光強調，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，不要在台灣問題上玩火。民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，充當反華遏華棋子，必將以失敗告終。

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

大陸外交部發言人汪文斌稍早也在例行記者會上應詢也表示，美方這種復辟冷戰思維和集團政治的所謂「戰略」毫無新意，更無前景，只會給亞太地區帶來分裂和動蕩，必將受到地區國家的警惕和唾棄。

汪文斌指出，以所謂「中國威脅」為藉口搞什麼「印太戰略」，本身就是居心不良、來者不善。美方所謂「印太戰略」說一套做一套，聲稱要「推進地區自由開放」，實際上卻通過三邊安全夥伴關係，四邊機制構建封閉排他的小圈子；聲稱要強化地區安全，實際上卻製造嚴重核擴散風險，破壞地區和平穩定；聲稱要促進地區繁榮，實際上卻挑動地區國家間的對立對抗，衝擊地區多年來形成的以東盟為中心的區域合作架構，對地區合作成果和未來發展前景構成嚴重威脅。

汪文斌強調，這種復辟冷戰思維和集團政治的所謂戰略毫無新意，更無前景，只會給亞太地區帶來分裂和動蕩，必將受到地區國家的警惕和唾棄。