屏東家扶中心舉辦「虎哩幸福讀好書」新春義賣　助家扶兒安心上學

▲屏東家扶中心感謝購買義賣品的所有人，因大家的支持讓家扶青少年備感溫暖與幸福。（圖／屏東家扶中心提供）



地方中心／綜合報導

虎歲承歡幸福春！農曆假期是家家戶戶團聚溫馨的美好時刻，但許多貧困家庭卻常憂於經濟，面對疫情波動不斷、物價上漲壓力大，子女即將開學所需，弱勢兒少與家庭難以面對開學後的註冊費及其他學費。

去年起受疫情影響，至今未緩，家扶基金會統計至2021年12月已有9,030戶弱勢家庭衝擊生計，以扶助家庭約6成為單親、超過1成為隔代教養背景，疫情影響再加以物價上漲，更需節衣縮食的景況也反應在家庭的生活。

2021年「弱勢家庭照顧能力與需求調查」發現，弱勢家庭主要負擔家計者，遇工作不穩定或失業情況，有60.4%家庭無法維持基本生活開銷、有53.0%無法支付孩子的學費、托育或課後照顧費用。為協助家扶兒安心學習，屏東家扶2月13日於屏東郵局總局舉辦助學義賣，現場準備許多好物，吸引民眾前來淘寶，幫助家扶弱勢兒少安心上學。

▲申請獎助學金的家扶兒少熱情介紹希望社區民眾們喜歡，也藉此推展家扶服務。（圖／屏東家扶中心提供）

今日義賣現場，共有19位就讀大學、高中的家扶兒參與回饋義賣，個個努力向路過的社會大眾介紹義賣商品外，也勇敢走入市場內、周邊道路、火車站，向社會大眾介紹家扶助學義賣，讓大家可以盡情的掏寶，幫自己掙得義賣的好成績。

單親家庭就讀高中一年級的小彤，與爸爸及哥哥同住，家中經濟仰賴爸爸在魚塭養殖廠的工作，為了穩定家中的開銷以及孩子們的就學，爸爸少有休息的時間，但操勞的工作加上經濟的壓力，讓爸爸的身體每況愈下；懂事的小彤，在課業上十分努力，積極爭取每一次的獎學金，希望藉此來減輕爸爸的壓力，本次也投入到義賣活動中擔任志工來回饋社會，小彤十分感謝長期給予幫助的家扶中心，還有廣大的善心人士，未來自己有能力後也一定要去幫助他人。

家扶中心傅敏峯主任表示：「屏東家扶中心目前扶助近1200戶、約2000名弱勢兒少。面對大環境與經濟不斷受衝擊，扶助家庭難應付困境，開學到來，更要面對孩子開學的需要，感謝社會大眾參與義賣及捐款，讓家扶兒可以安心學習。」