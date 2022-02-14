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韓總統候選人尹錫悅無禮舉動曝！搭火車皮鞋爽翹無人座位

▲▼尹錫悅搭乘火車時雙腳穿著皮鞋放在前方的座位。（圖／翻攝自高旼廷臉書）

▲尹錫悅搭乘火車時雙腳穿著皮鞋放在前方的座位。（圖／翻攝自高旼廷臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓第20屆總統大選即將於3月9日展開，其中共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人尹錫悅民調支持度差距極小，形成「兩強抗衡」的局面。不過日前，尹錫悅搭火車時翹腳的相片慘遭曝光，如此目中無人的舉動，加上其曾在黨內初選辯論會時在手掌寫上「王」字，爭議舉動再度引起熱議。

共同民主黨國會議員高旼廷、前中小企業暨新創產業部長朴映宣紛紛臉書上貼出該張相片，痛批尹錫悅「無禮」的行為。根據韓媒《朝鮮日報》，尹錫悅曾於12日搭乘用於宣傳其政見的「熱情列車」前往湖南地方（全羅南北道），該張相片攝於當時，只見尹錫悅穿著皮鞋，大喇喇地將雙腿翹在前方無人乘坐的座椅上。

只見該張相片被各界放大檢視、爭議愈演愈烈，尹錫悅昨（13）日發表聲明，「由於長時間（搭乘大眾交通工具）移動，使雙腿出現輕微的痙攣，於是才尋求幕僚們的諒解，暫時把雙腳放在座位上。對於我無法細心留意的部份，感到十分遺憾。」

對此，共同民主黨選舉對策委員會首席發言人朴贊大透過書面聲明怒批，「尹錫悅穿著皮鞋翹腳，顯示出尹錫悅的驕傲放縱與特權意識，這是沒有常識的情況下造成的結果。」

高旼廷則在發出相片時表示，「如此恬不知恥到底是要做給誰看？這就是國民力量推出的總統候選人」；朴映宣則在臉書以「今天的相片」為標題嗆聲表示，「這張相片代表的意義是，『我就是國王』！」

▲▼尹錫悅去年10月參加電視辯論會，被發現手掌寫上「王」漢字。（圖／翻攝自韓網）

▲尹錫悅去年10月參加電視辯論會，被發現手掌寫上「王」漢字。（圖／翻攝自韓網）

據悉，尹錫悅去年10月1日與黨內另一名有意參選總統的國會議員洪準勺參加電視台MBN主辦的第5次黨內初選電視辯論會時，被發現其手掌居然用黑色麥克筆寫上漢字「王」，除了被外界解讀為具有強大野心，更被質疑是出自於迷信，聽信巫俗法師的指示才做出的異常舉動。

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