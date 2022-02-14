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連鞋店也叫錯！「這雙不是牛津鞋」最大差別曝　網推爆：長知識了

▲▼德比鞋。（圖／取自Pixabay）

▲德比鞋常被誤稱為「牛津鞋」。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

市面上流行的鞋款相當多，不過名稱可不能馬虎！就有網友發文表示，「這雙鞋」在台灣超常被誤稱為「牛津鞋」，但光從鞋襟、鞋舌就能清楚看見兩者差異，大家不要再叫錯了！貼文引發熱烈討論，底下網友紛紛回應，「推！一堆根本亂講 」、「牛津鞋的版型真的俐落又漂亮，我超愛的」。

這名網友在Dcard上，以「他真的不叫牛津鞋」為題，點出近來有不少人都將皮鞋統稱為「牛津鞋」，且女鞋尤為誇張。他貼出牛津鞋（Oxfords）的照片後，表示其最大特色在於「封閉式的鞋襟」，且「鞋舌」是藏在裡面的；再重新檢視德比鞋（Derbys），鞋襟、鞋帶孔的裁片並沒有與鞋面同一片，為「開放式鞋襟」。

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▲▼牛津鞋。（圖／取自Pixabay）

▲牛津鞋為封閉式鞋襟。（圖／取自Pixabay）

仔細看看牛津鞋和德比鞋的照片後，確實會發現兩者相去甚遠。值得一提的是，知名皮鞋品牌「La New」也曾說明，一雙皮鞋首先要認識的是「鞋襟」，鞋襟是繫帶鞋款上有鞋眼的地方（即綁鞋帶處），牛津鞋將鞋襟收入鞋中，繫緊鞋帶時，鞋襟會緊緊相對，並遮住鞋舌，鞋翼尾部也會和鞋面密縫相接，整體線條簡潔。

至於德比鞋則是「開放式鞋襟」，兩個鞋翼間有固定間距，並會露出鞋舌以便調節鬆緊，密合度較低，適合腳板寬或高腳背的人穿。德比鞋的起源有多種說法，其中之一是英國第十四世德比伯爵因為大腳難買鞋，因此鞋匠特地設計開放式鞋襟鞋款，而德比鞋也在19世紀中期相當流行。

▲▼ 。（圖／翻攝自La New官網）

▲左為牛津鞋，右為德比鞋。（圖／翻攝自La New官網）

兩者差異曝光後，不少網友都留言回應，「看了好幾遍才發現德比鞋和牛津鞋的差別，原來重點在有沒有一體成形的鞋襟」、「希望多一點人知道正確的講法」、「我一直以來都說錯！我的是德比鞋」、「沒錯、沒錯！正名起來」、「推爆！每次逛平價網路鞋店都常常看到頭痛」、「感謝原PO讓我長知識～支持正名」。

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