快訊／今本土+4「3例在高雄」　鳳山某紅茶牛奶店員工確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增4例本土、50例境外，其中1例在苗栗，3例在高雄，苗栗個案為竹南市場水餃攤商，高雄則是一對母子和三民區某紅茶牛奶店員工。

今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲。另今日新增境外移入個案為24例男性、25例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（16例）、香港、英國、日本、德國及加拿大（各2例）、柬埔寨、澳大利亞、印尼、哈薩克、法國及瑞典（各1例）移入；另18例調查中。

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▲2/14新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計5,990,985例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,970,608例排除），其中19,621例確診，分別為4,244例境外移入，15,323例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。

台灣自2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

▲2/14本土個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大