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殘忍餵食秀瘋傳！狗狗慘被人類推下水　岸邊鱷魚「瞬間狠咬」吞掉

▲YouTube上一段具爭議性的「鱷魚餵食秀」影片。（畫面恐引發不適，觀看前請仔細斟酌）

記者張寧倢／編譯

狗狗慘遭鱷魚獵捕，而這一切不是單純的物競天擇，竟與「人類」有關。近日YouTube上一段影片顯示，兩隻黃色狗狗站在光滑的斜坡上，人類用鐵條不斷將牠們推向水邊，其中一隻狗摔倒後立刻遭到鱷魚的血盆大口啃咬身亡，而另一段影片則是不知情的狗狗在水中游泳時被鱷魚拖入水下，殘忍場面令人心驚。

▲▼YouTube上一部狗狗被迫遭鱷魚獵食的殘忍影片引發外媒關注。（圖／翻攝自YouTube／PETS & ANIMALS #TRAILERS）

▲狗狗疑似「被迫」遭鱷魚獵食的殘忍影片引發外媒關注。（圖／翻攝自YouTube／PETS & ANIMALS #TRAILERS，下同）

根據《每日星報》報導，一個名為「寵物與動物預告片」的YouTube頻道在2021年9月27日上傳一部以「2021最新鱷魚攻擊live餵食秀」（Crocodile Attacks 2021 Latest crocodiles live feeding only, #animals）為標題的影片，其中有2段畫面相當殘忍，疑似是有人「蓄意」讓狗狗成為鱷魚的獵物，並拍下2隻狗狗慘遭攻擊身亡的瞬間。

第一段影片中可見，有2隻黃狗站在水邊，掌鏡者拿著長長的鐵條，不斷將狗狗往水裡推，此時鱷魚已經游到岸邊，其中一隻狗狗看到鱷魚來襲，死命地跑上斜坡，但因為斜面材質太光滑，反而讓牠一路向下滑，等在後方的鱷魚見狀立刻張開血盆大口，用力啃咬，雖然狗狗一度跳出水面逃命，但仍不敵鱷魚的猛烈攻擊，消失在水中。

▲▼YouTube上一部狗狗被迫遭鱷魚獵食的殘忍影片引發外媒關注。（圖／翻攝自YouTube／PETS & ANIMALS #TRAILERS）

▲不知情的花狗在水中悠游，結果慘遭鱷魚攻擊身亡。

第二段影片也有2隻狗狗，其中一隻花斑白狗在水中游泳，似乎沒有意識到鱷魚正在緩緩地向牠游過來，但掌鏡者不斷移動畫面，彷彿像是知道水面下的不平靜，尋找著鱷魚身影，果然，等到狗狗意識到眼前有隻大鱷魚，卻已經來不及逃生，慘被鱷魚咬住拖入水中，結束了牠的生命。

由於這兩段影片都沒有人露臉，後製的緊張配樂也覆蓋了人聲，使當局很難找到究竟是誰製造這些令人作嘔的殘忍場面，光從影片來看，也不能確定掌鏡者是否事先已經知道鱷魚的存在，以及為何要讓狗狗下水游泳的原因。《每日星報》現已聯繫影片頻道，但目前尚未獲得回應。這則影片至今已累計超過25萬次點閱數、1200多人按喜歡。

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