吳思瑤稱三腳督民進黨大有可為　「蔣萬安沒有想像中的強」

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委吳思瑤14日表示，前台北市長、國民黨副主席郝龍斌日前拋出「藍白合」，近日再加碼重申「民眾黨成事不足、敗事有餘」，顯見的是藍營內部的焦慮，顯見台北市長選戰在「三腳督」下民進黨大有可為，而國民黨立委蔣萬安其實沒有想像中的強。

吳思瑤14日在臉書提及，郝龍斌在1月20日就拋出「藍白合」，近日再加碼重申「民眾黨成事不足、敗事有餘」，郝龍斌在遭到黨內外砲轟之下，仍然堅持倡議藍白合，顯見的是藍營內部的焦慮，也代表三腳督下民進黨大有可為，而蔣萬安其實沒有想像中的強。

吳思瑤指出，有媒體社論2月8日以「陳時中參選市長可能引發的道德爭議」為題指出，「國家隊隊長」參選市長將是黨政不分、選舉不公，又提到「如果陳時中投入選戰，指揮官心中將充滿敵我意識，導致台灣的防疫作戰變形走調，造成人們離心離德，不再聽從指揮中心的指令⋯⋯」。

吳思瑤認為，這種蔚為奇觀的謬論竟然成為泛藍媒體的社論，正可以看出衛福部長陳時中有多強，藍營上下陷入「恐時中情節」，不惜編造各種異論來力擋陳時中參選。

吳思瑤再指，今天由名嘴傳出綠營內部民調，指出民進黨內另有強棒，而且與陳時中不相上下。若民調為真，可以驗證民進黨內人才濟濟，有競爭力者確實不少；另一面則看出蔣萬安的支持度已非一支獨秀，台北市副市長黃珊珊後勢看漲，「未來被棄保的是誰？國民黨危機已現」。

吳思瑤也說，名嘴郭正亮在政論節目中批評，沒見過陳時中對市政有何高見，甚至開始追捧民進黨內其他人士貶抑陳時中，雖然他指稱的「市政外行更應該是毫無行政經驗的蔣萬安，但從這種出身綠營、卻以打綠見長的名嘴言論中，清楚看見陳時中強大到還沒被提名就被泛藍政論節目鎖定打壓，司馬昭之心路人皆知。

吳思瑤表示，結論就是在行政優勢助攻下，黃珊珊將越來越強；國民黨集體焦慮，蔣萬安室外強中乾；各方磨刀霍霍，代表陳時中還是最強，民進黨要按部就班佈局，一起贏回台北。